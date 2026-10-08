Kupa Voley'de ON Hotels Alanya Belediyespor, İstanbul Gençlik'i 3-2 yendi

Kupa Voley'de ON Hotels Alanya Belediyespor, İstanbul Gençlik'i 3-2 yendiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Erkekler AXA Sigorta Kupa Voley 1. Grup maçında ON Hotels Alanya Belediyespor, İzmir'de İstanbul Gençlik'i 3-2 yendi. Setler 25-19, 25-22, 23-25, 19-25, 14-16 sonuçlanırken karşılaşma 138 dakika sürdü.
Salon: TVF Atatürk Voleybol Kompleksi
Hakemler: Turgut Uzunçakmak, Engin Duman
İstanbul Gençlik : Padar, Kooy, Mustafa Cengiz, Mejias, Yasin Aydın, Cemal Özgür (Burak Mert, Caner Çiçekoğlu, Doğan Karakoç, Bertuğ Öndeş)
ON Hotels Alanya Belediyespor : Emir Kaan Öztürk, Shchytkov, Hetman, Yusuf Bakır, Suarez, Ahmetcan Büyükgöz (Zeka Çağatay Kır, Ulaş Onur Topbaşlı, Mustafa Selçuk Uyar)
Setler: 25-19, 25-22, 23-25, 19-25, 14-16
Süre: 138 dakika
Erkekler AXA Sigorta Kupa Voley'de İzmir'de oynanan 1. Grup maçında ON Hotels Alanya Belediyespor, İstanbul Gençlik'i 3-2 yendi.