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Kupa Voley'de ON Hotels Alanya Belediyespor, İstanbul Gençlik'i 3-2 yendi

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Erkekler AXA Sigorta Kupa Voley 1. Grup maçında ON Hotels Alanya Belediyespor, İzmir'de İstanbul Gençlik'i 3-2 yendi. Setler 25-19, 25-22, 23-25, 19-25, 14-16 sonuçlanırken karşılaşma 138 dakika sürdü.

Salon: TVF Atatürk Voleybol Kompleksi

Hakemler: Turgut Uzunçakmak, Engin Duman

İstanbul Gençlik : Padar, Kooy, Mustafa Cengiz, Mejias, Yasin Aydın, Cemal Özgür (Burak Mert, Caner Çiçekoğlu, Doğan Karakoç, Bertuğ Öndeş)

ON Hotels Alanya Belediyespor : Emir Kaan Öztürk, Shchytkov, Hetman, Yusuf Bakır, Suarez, Ahmetcan Büyükgöz (Zeka Çağatay Kır, Ulaş Onur Topbaşlı, Mustafa Selçuk Uyar)

Setler: 25-19, 25-22, 23-25, 19-25, 14-16

Süre: 138 dakika

Erkekler AXA Sigorta Kupa Voley'de İzmir'de oynanan 1. Grup maçında ON Hotels Alanya Belediyespor, İstanbul Gençlik'i 3-2 yendi.

Kaynak: AA
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