Türkiye Kupası finali için Trabzon-Antalya hattına ek sefer

Güncelleme:
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu'nun talimatıyla SunExpress, Ziraat Türkiye Kupası Finali için Trabzon ile Antalya arasında karşılıklı ek uçak seferleri düzenleyecek. 22 Mayıs'taki maç öncesi ve sonrası ilave uçuşlar planlandı.

Ziraat Türkiye Kupası Finali'nde Trabzonspor ile Konyaspor arasında 22 Mayıs Cuma günü Antalya Stadyumu'nda oynanacak karşılaşma öncesinde Trabzonlu taraftarlar için ek uçak seferleri planlandı. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu'nun talimatı doğrultusunda yürütülen çalışma kapsamında SunExpress tarafından Trabzon ile Antalya arasında karşılıklı ek seferler düzenlenecek.

Trabzonspor taraftarlarının final karşılaşmasına yoğun ilgi göstermesi bekleniyor. Trabzon ile Antalya arasındaki uzun mesafe nedeniyle ulaşımda yaşanabilecek yoğunluğun ve mağduriyetlerin önüne geçilmesi amacıyla ilave uçuş planlaması yapıldı.

Planlamaya göre 22 Mayıs Cuma günü Antalya'dan Trabzon'a ve Trabzon'dan Antalya'ya karşılıklı sefer gerçekleştirilecek. Final karşılaşmasının ardından ise 23 Mayıs Cumartesi günü Antalya-Trabzon ve Trabzon-Antalya yönlerinde ilave dönüş seferleri yapılacak.

Ek seferlerin kısa süre içerisinde satışa açılması beklenirken, planlamanın özellikle final heyecanını tribünde yaşamak isteyen taraftarların ulaşımını kolaylaştırması hedefleniyor. - TRABZON

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
