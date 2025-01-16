Kumluca Demirspor Sporcuları Güreş İl Birinciliğinde Önemli Dereceler Elde Etti

Antalya Döşemealtı Spor Salonu'nda düzenlenen Okullararası Yıldızlar Güreş İl Birinciliği Müsabakaları'nda Kumluca Demirspor Kulübü sporcuları önemli dereceler elde etti.

Okullararası Yıldızlar Güreş İl Birinciliği Müsabakalar'ında, Kumluca Demirspor Kulübü sporcularından 62 kiloda Mimar Sinan Ortaokulu öğrencisi Burak Şentürk derece yaparak il ikincisi oldu. Aynı müsabakada 48 kiloda mindere çıkan Cumhuriyet Ortaokulu öğrencisi Turgut Tuğra Arı ise il üçüncülüğünü kazandı.

Müsabakaların ardından açıklama yapan İlçe Spor Müdürü Erol Koca, başarılı sporcuları ve emeği geçen herkesi tebrik ederek şunları söyledi:

"Kumlucalı öğrencilerimiz, Isparta'da düzenlenecek olan gruplar Türkiye seçmelerine katılmaya hak kazandı. İnanıyorum ki hem Kumluca'yı hem de Antalya'yı en iyi şekilde temsil edeceklerdir. Bu başarıda emeği geçen antrenörlerimizi, sporcularımızı, ailelerini ve okul idarecilerimizi kutluyorum." - ANTALYA