Küme düştüler, 15 yaşındaki 3 çocuk stadı ateşe verdi

Küme düştüler, 15 yaşındaki 3 çocuk stadı ateşe verdi
Güncelleme:
Finlandiya ekibi FC Haka küme düştükten sonra yaklaşık 15 yaşlarındaki üç genç, kulübün stadyumunu ateşe verdi. Stadyum tamamen kullanılamaz hale geldi.

  • FC Haka, Finlandiya'nın en üst ligi olan Veikkausliiga'dan ikinci lige düştü.
  • Finlandiya polisi, stadı ateşe verenlerin 15 yaşlarında 3 çocuk olduğunu açıkladı.
  • Yangını çıkaran kişilerin küçük yaşta olması nedeniyle ceza almayacakları belirtildi.

Finlandiya Ligi'nin köklü takımlarından biri olan FC Haka, geçtiğimiz günlerde akşam saatlerinde inanılmaz bir olay yaşandı.

KÜME DÜŞTÜLER, STATLARI YAKILDI

Finlandiya basınında yer alan haberlere göre; 1934'teki kuruluşundan bu yana 9 Finlandiya şampiyonluğu olmak üzere toplam 12 kupa kazanan FC Haka, Finlandiya'nın en üst ligi olan Veikkausliiga'dan ikinci lige düştü. Haberde, liglerin bitiminden uzun bir sonra akşam saat 20.00 sularında statta yangın çıktığı belirtildi.

Küme düştüler, 15 yaşındaki 3 çocuk stadı ateşe verdi

YANGINI ÇIKARAN 15 YAŞINDAKİ 3 ÇOCUK

Olayın kundaklama olduğu tahmin edilirken, gerçek bambaşka çıktı. Finlandiya polisi, yangını çıkaran kişilerin kimliklerini açıkladı ve stadı ateşe verenlerin 15 yaşlarında 3 çocuk olduğunu belirtti. Sorguya alınan 3 çocuğun küme düşen takımlarına sinirlendikleri için böyle bir eylemde bulunduklarını itiraf ettikleri belirtildi. Yangını çıkaran kişilerin küçük yaşta olması nedeniyle ceza almayacakları belirtildi.

'BİZİ GERÇEKTEN ÜZDÜ'

FC Haka Başkanı Marko Laaksonen, "Hasarın henüz hesaplanmadığını ancak büyük olacağını" söyleyerek, "Fabrika Sahası'ndaki yangın bizi gerçekten üzdü. Saha, Koski halkı için sevilen bir yer ve şehir, mekana sahip çıkmaya kararlı. Şimdi görevimiz, sahanın yeniden maç oynanabilecek duruma gelmesi için ne yapılması gerektiğini belirlemek.' dedi.

Cemre Yıldız
Haberler.com / Spor
Haberler.com
500

Yorumlar (3)

Haber Yorumlarıtahsin bueyuekkol:

Yabancı uyruklu alsaydilar hemen terorist saldirisi hemen yabancilar yüzünden hemen müslüman terörü diye haykirirdilar. Ama finlandali olduklari için az daha madalye vermeye bile düsünüyolar.

Yorum Beğen6
Yorum Beğenme2
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıSadi:

Ayıp ayıp sizde hiç utanma arlanma yokmu

Yorum Beğen1
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıHasan YILDIZ:

önünüzdeki sene Avrupa şampiyonu olmazlarsa bende neyim ;)

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
