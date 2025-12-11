Küme düştüler, 15 yaşındaki 3 çocuk stadı ateşe verdi

Finlandiya Ligi'nin köklü takımlarından biri olan FC Haka, geçtiğimiz günlerde akşam saatlerinde inanılmaz bir olay yaşandı.

KÜME DÜŞTÜLER, STATLARI YAKILDI

Finlandiya basınında yer alan haberlere göre; 1934'teki kuruluşundan bu yana 9 Finlandiya şampiyonluğu olmak üzere toplam 12 kupa kazanan FC Haka, Finlandiya'nın en üst ligi olan Veikkausliiga'dan ikinci lige düştü. Haberde, liglerin bitiminden uzun bir sonra akşam saat 20.00 sularında statta yangın çıktığı belirtildi.

YANGINI ÇIKARAN 15 YAŞINDAKİ 3 ÇOCUK

Olayın kundaklama olduğu tahmin edilirken, gerçek bambaşka çıktı. Finlandiya polisi, yangını çıkaran kişilerin kimliklerini açıkladı ve stadı ateşe verenlerin 15 yaşlarında 3 çocuk olduğunu belirtti. Sorguya alınan 3 çocuğun küme düşen takımlarına sinirlendikleri için böyle bir eylemde bulunduklarını itiraf ettikleri belirtildi. Yangını çıkaran kişilerin küçük yaşta olması nedeniyle ceza almayacakları belirtildi.

'BİZİ GERÇEKTEN ÜZDÜ'

FC Haka Başkanı Marko Laaksonen, "Hasarın henüz hesaplanmadığını ancak büyük olacağını" söyleyerek, "Fabrika Sahası'ndaki yangın bizi gerçekten üzdü. Saha, Koski halkı için sevilen bir yer ve şehir, mekana sahip çıkmaya kararlı. Şimdi görevimiz, sahanın yeniden maç oynanabilecek duruma gelmesi için ne yapılması gerektiğini belirlemek.' dedi.