Kulüpler, teknik adamlar ve futbolculardan TFF'ye geçmiş olsun ziyareti (2)

Ali DANAŞ, SERHAN TÜRK, OLGUCAN KALKAN, ATA SELÇUK, İSTANBUL DHATürkiye Futbol Federasyonu (TFF) binasına yapılan silahlı saldırının yankıları sürerken, Kulüpler Birliği, bazı teknik adamlar ve bazı futbolcular bugün TFF yönetimine geçmiş olsun ziyaretinde bulunacak.

Ali DANAŞ, SERHAN TÜRK, OLGUCAN KALKAN, ATA SELÇUK, İSTANBUL DHA

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) binasına yapılan silahlı saldırının yankıları sürerken, Kulüpler Birliği, bazı teknik adamlar ve bazı futbolcular bugün TFF yönetimine geçmiş olsun ziyaretinde bulunacak.

Şu ana kadar TFF'ye Ali Koç, Başakşehir Asbaşkanı Mustafa Saral, Galatasaraylı yönetici Erden Timur, İstanbulspor Başkanı Ecmel Sarıalioğlu, Ankaragücü teknik direktörü Ömer Erdoğan, Kasımpaşa teknik direktörü Şenol Can, Antalyaspor teknik sorumlusu Nuri Şahin, İstanbulspor kaptanı İbrahim Yılmaz'ın geldikleri ve tüm heyetin toplanmasıyla toplantının 14.00'te başlayacağı belirtildi.