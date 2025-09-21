Kulüpler Birliği Vakfı'ndan Sadettin Saran'a Tebrik
Kulüpler Birliği Vakfı, Fenerbahçe Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı'nda başkanlığa seçilen Sadettin Saran'ı tebrik ederek, eski başkan Ali Y. Koç'a da teşekkür etti.
Kulüpler Birliği'nin sosyal medya hesabından konuyla ilgili yapılan paylaşımda, "Fenerbahçe Spor Kulübü Olağanüstü Genel Kurulunda başkanlığa seçilen Sayın Sadettin Saran ve Yönetim Kurulunu tebrik eder, başarılar dileriz. Eski Başkan Sayın Ali Y.Koç'a Türk futboluna katkılarından dolayı teşekkür ederiz" denildi. - İSTANBUL
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor