Kulüpler Birliği Vakfı'ndan Sadettin Saran'a Tebrik

Kulüpler Birliği Vakfı, Fenerbahçe Olağanüstü Genel Kurul Toplantı'nda başkanlığa seçilen Sadettin Saran'ı tebrik etti.

Kulüpler Birliği'nin sosyal medya hesabından konuyla ilgili yapılan paylaşımda, "Fenerbahçe Spor Kulübü Olağanüstü Genel Kurulunda başkanlığa seçilen Sayın Sadettin Saran ve Yönetim Kurulunu tebrik eder, başarılar dileriz. Eski Başkan Sayın Ali Y.Koç'a Türk futboluna katkılarından dolayı teşekkür ederiz" denildi. - İSTANBUL