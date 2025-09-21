Haberler

Kulüpler Birliği Vakfı'ndan Sadettin Saran'a Tebrik

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kulüpler Birliği Vakfı, Fenerbahçe Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı'nda başkanlığa seçilen Sadettin Saran'ı tebrik ederek, eski başkan Ali Y. Koç'a da teşekkür etti.

Kulüpler Birliği Vakfı, Fenerbahçe Olağanüstü Genel Kurul Toplantı'nda başkanlığa seçilen Sadettin Saran'ı tebrik etti.

Kulüpler Birliği'nin sosyal medya hesabından konuyla ilgili yapılan paylaşımda, "Fenerbahçe Spor Kulübü Olağanüstü Genel Kurulunda başkanlığa seçilen Sayın Sadettin Saran ve Yönetim Kurulunu tebrik eder, başarılar dileriz. Eski Başkan Sayın Ali Y.Koç'a Türk futboluna katkılarından dolayı teşekkür ederiz" denildi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
Kaçkar Dağları Eylül'ün ortasında beyaza büründü

Kimse şaşkınlığını gizleyemedi! Beyaz örtü bir anda geldi
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Züleyha boğazı kesilmiş halde ölü bulundu, şüpheli en yakını

Züleyha boğazı kesilmiş halde ölü bulundu, şüpheli en yakını
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.