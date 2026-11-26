Kulüpler Birliği Vakfı, UEFA Avrupa Ligi'nin beşinci haftasında Beşiktaş ile İsrail ekibi Hapoel Beer-Sheva arasında Gürcistan'ın Batum kentinde oynanan mücadelede yaşanan olayların ardından tepki mesajı yayımladı.

Vakfın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Türk takımlarının, İsrail takımlarıyla oynadıkları müsabakalarda kendi sahalarında ve taraftarlarının desteğiyle mücadele etme hakkının ellerinden alınmasını kabul edilemez buluyoruz. Futbolun birleştirici ruhu, evrensel ilkeleri ve fair-play anlayışı; adalet, eşitlik ve tarafsızlık temelinde korunmalıdır. Bu doğrultuda UEFA'nın uygulamalarında ortaya çıkan çifte standartlı yaklaşımı kınıyor, futbolun temel değerleriyle çelişen kararların karşısında olduğumuzu ifade ediyoruz. Kulüpler Birliği Vakfı olarak, kulüplerimizin hak ve menfaatlerinin korunması, yaşanan mağduriyetlerin giderilmesi ve benzer durumların tekrar yaşanmaması amacıyla Avrupa Kulüpler Birliği (EFC) nezdinde girişimlerimizi kararlılıkla sürdüreceğiz. Bu vesileyle Beşiktaş camiasının yanında olduğumuzu ifade ediyor, yaşanan olaylarda yaralanan taraftarlara geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz." ifadeleri kullanıldı.

Kaynak: AA