Kulüp doktorundan Neymar hakkında olay sözler
Paris Saint-Germain'in eski kulüp doktoru, 2017'de 222 milyon euro karşılığında transfer edilen Neymar'ın sakat olarak geldiği söyledi. Neymar'ın transfer sırasında 5. metatarsalında stres kırığı olduğunu ifade eden doktor, bu durumun transfer çılgınlığı nedeniyle göz ardı edildiğini belirtti.
Fransız devi Paris Saint-Germain'in eski kulüp doktoru, 2017 yılında 222 milyon euro ödenerek transfer edilen Neymar hakkında flaş açıklamalarda bulundu.
"SAKAT OLARAK GELDİ"
Neymar hakkında konuşan Doktor, "Neymar, 2017'de PSG'ye transfer olduğunda hali hazırda bir sakatlığı vardı (5. metatarsaldaki stres kırığı). O zaman 'transfer çılgınlığı' sebebiyle onu ameliyat etmedik. Sonrasında yaşadığı sakatlıkların yaşam tarzıyla hiçbir ilgisi yok" dedi.
195 GOLE KATKI VERDİ
Fransız ekibinde toplamda 173 resmi maça çıkan Neymar söz konusu mücadelelerde 118 gol atıp 77 de asist katkısı sağladı.