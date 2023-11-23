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Kulüp doktorundan Neymar hakkında olay sözler

Paris Saint-Germain'in eski kulüp doktoru, 2017'de 222 milyon euro karşılığında transfer edilen Neymar'ın sakat olarak geldiği söyledi. Neymar'ın transfer sırasında 5. metatarsalında stres kırığı olduğunu ifade eden doktor, bu durumun transfer çılgınlığı nedeniyle göz ardı edildiğini belirtti.