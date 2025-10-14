Kulaktan kulağa yayıldı! Arda'ya olay benzetme: O tam bir...

Real Madrid ve A Milli Takım'ın parlayan yıldızı Arda Güler, bu sezonki performansıyla Avrupa futbolunun yükselen isimleri arasına adını yazdırdı. Carlo Ancelotti'nin ayrılıp Xabi Alonso'nun göreve gelmesiyle birlikte takımda daha fazla süre almaya başlayan genç yıldız, Real Madrid'in değişmez oyuncularından biri haline geldi.

DEV KULÜPLER PEŞİNDE

Arda Güler'in istikrarlı çıkışı Avrupa devlerinin de dikkatini çekti. Newcastle United, AC Milan, Borussia Dortmund, RB Leipzig, Arsenal ve Tottenham gibi kulüplerin genç futbolcuya ilgisi sürüyor. Özellikle Arsenal, oyuncuyu kadrosuna katmak için ciddi bir hazırlık içinde.

İngiliz medyasında yer alan iddialara göre, kulübün sahibi Stan Kroenke, Güler transferi için 150 milyon euroya kadar bir bütçe ayırmaya hazır. Arsenal'in kısa sürede Real Madrid'in kapısını çalacağı belirtiliyor.

XABİ ALONSO'DAN MESUT ÖZİL BENZETMESİ

Real Madrid'de Mbappe ile yakaladığı uyum dikkat çeken Arda Güler'e en büyük övgü ise teknik direktör Xabi Alonso'dan geldi. İspanyol basınında yer alan E-noticies haberine göre Alonso, genç yıldız için şu ifadeleri kullandı:

"O bir dahi, tıpkı Mesut Özil gibi. Başkalarını da parlatan bir oyuncu." Bu sözlerin kısa sürede Real Madrid tesislerinde yayıldığı ve Arda Güler'in de duyduğu aktarıldı.

ARDA'DAN MÜTEVAZİ TEPKİ

Yalnızca 20 yaşında olmasına rağmen olgun tavırlarıyla dikkat çeken Arda Güler'in, bu benzetmeye büyük bir alçakgönüllülükle yaklaştığı öğrenildi. Genç oyuncunun takımdaki rolünü güçlendirmeye ve performansını daha da artırmaya odaklandığı ifade edildi.