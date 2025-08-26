Kula'nın Pehlivanı Melih Özdemir, Yağlı Güreşlerde Şampiyon Oldu
Manisa'nın Kula ilçesinden Melih Özdemir, CW Enerji Türkiye Yağlı Güreş Ligi'nin 6. ayağında 'Deste Büyük Boy' kategorisinde birincilik elde etti. Turgutlu Güreş Akademisi Kulübü sporcusu olan Özdemir, azmiyle seyircilerin takdirini kazandı.
Turgutlu Güreş Akademisi Kulübü sporcusu olan genç pehlivan, gösterdiği azim ve mücadelesiyle hem seyircilerin takdirini kazandı hem de memleketi Kula'yı gururlandırdı.
Özdemir'in elde ettiği şampiyonluk, ilçede sevinçle karşılanırken spor camiası, başarılı pehlivanın ilerleyen yıllarda daha büyük başarılara imza atacağına inandıklarını ifade etti. - MANİSA
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor