Kula'nın Pehlivanı Melih Özdemir, Yağlı Güreşlerde Şampiyon Oldu

MANİSA (İHA) – Manisa'nın Kula ilçesinde yetişen pehlivan Melih Özdemir, CW Enerji Türkiye Yağlı Güreş Ligi'nin 6. ayağı olan Kurtdereli Mehmet Pehlivan Yağlı Güreşleri'nde rakiplerini mağlup ederek "Deste Büyük Boy" kategorisinde birinci oldu.

Turgutlu Güreş Akademisi Kulübü sporcusu olan genç pehlivan, gösterdiği azim ve mücadelesiyle hem seyircilerin takdirini kazandı hem de memleketi Kula'yı gururlandırdı.

Özdemir'in elde ettiği şampiyonluk, ilçede sevinçle karşılanırken spor camiası, başarılı pehlivanın ilerleyen yıllarda daha büyük başarılara imza atacağına inandıklarını ifade etti. - MANİSA