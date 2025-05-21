Kula'da Gençlik Haftası Kapsamında Yüzme Yarışmaları Düzenlendi

Kula'da Gençlik Haftası Kapsamında Yüzme Yarışmaları Düzenlendi
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Manisa'nın Kula ilçesinde Gençlik Haftası etkinlikleri çerçevesinde düzenlenen yüzme yarışmaları, minik sporcuların heyecan dolu mücadelelerine ev sahipliği yaptı. Ailelerin yoğun ilgi gösterdiği etkinlikte dereceye giren sporculara ödülleri verildi.

Manisa'nın Kula ilçesinde 15-21 Mayıs tarihleri arasında kutlanan Gençlik Haftası etkinlikleri kapsamında düzenlenen yüzme yarışmaları, renkli görüntülere sahne oldu.

Kula Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü tarafından organize edilen etkinlikler çerçevesinde, Kula Spor Kompleksi Kapalı Yüzme Havuzu'nda Minik A, Minik B ve Küçük yaş kategorilerinde kız-erkek yüzme yarışları gerçekleştirildi. Yarışmalar, minik sporcuların kıyasıya mücadelesine sahne olurken, tribünlerde yerini alan aileler büyük bir heyecanla çocuklarını izledi. Yarışmalarda minik yüzücüler büyük bir heyecanla mücadele ederken, yarışların ardından gerçekleştirilen özel gösteri izleyenlerden tam not aldı. Havuzda gerçekleştirilen koreografide, minik sporcuların ellerinde Türk bayrağı ve Atatürk posteriyle havuzdan çıkmaları, salondaki izleyiciler tarafından uzun süre alkışlandı.

Program sonunda dereceye giren sporculara madalyaları Kula Kaymakamı Ömer Ahmet Özdemir ile Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Ufuk Özlem tarafından takdim edildi. Etkinlikte konuşan yetkililer, gençlerin spora teşvik edilmesinin önemine vurgu yaparak, organizasyona destek veren herkese teşekkür etti.

Gençlik Haftası boyunca Kula genelinde düzenlenen çeşitli etkinliklerle gençlerin fiziksel, sosyal ve kültürel gelişimlerine katkı sunulması hedeflendi. - MANİSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
Vatandaşa tek bir soru soruldu! İşte PKK'nın silah bırakma kararı sonrası 26 ilde yapılan anket

İşte PKK'nın silah bırakma kararı sonrası 26 ilde yapılan anket
Emekli ve memur maaşlarına yapılacak zam için yeni enflasyon verisi bekleniyor

Emekli ve memur maaşları zamlanacak! İşte ilk tahminler
İYİ Parti'nin WhatsApp grubunda CHP'li kadın vekil üzerinden iğrenç muhabbet

WhatsApp grubunda CHP'li kadın vekil üzerinden iğrenç muhabbet
BAE: Gazze'ye yardım ulaştırılması konusunda İsrail ile anlaşmaya vardık

Dünyanın beklediği haberi verdi: İsrail ile anlaşmaya vardık
Uykusunda dişlerini yuttu, dayanılmaz öksürükle hastaneye koştu

Dayanılmaz öksürükle uyanan adam aynaya bakınca şok oldu
12 yaşındaki Kerem cinayetinde arkadaşının annesi yargılanıyor: Bir şey gördü ve öldürüldü

12 yaşındaki Kerem'in ölümünde korkunç şüphe: Bir şey gördü, öldürüldü
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
18 milyon liraya restore edilen dev tapınak bir anda çöktü

18 milyon liraya restore edilen dev tapınak yerle bir oldu
MEB, Türkiye Maarif Vakfı'na 6,7 milyara kadar kaynak aktarabilecek

Erdoğan imzaladı, o vakfa 6,7 milyara kadar kaynak aktarılabilecek
İmamoğlu'nun saklattığı ikinci cep telefonu ele geçirildi

Operasyon düzenlenen evden İmamoğlu'nun sakladığı telefon çıktı
Fenalaşarak yola düşen yayayı servis minibüsü ezdi

Fenalaşıp yola düştü, üzerinden araç geçti
Ozan Akbaba ve Sinem Ünsal'ın Coca-Cola reklamı sonrası Ronaldo'nun videosu viral oldu

Ronaldo kadar olamadılar
Ankara'da üç güzergaha metrobüs geliyor

İstanbul'un ardından bir şehre daha metrobüs geliyor
Kaya parçasını vadiye fırlatan turiste rekor ceza

3-5 beğeni için yaptığı bu hareketin bedeli ağır oldu
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.