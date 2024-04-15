Küçükler ve Yıldızlar Okul Sporları Türkiye Beyzbol Şampiyonası Fethiye'de Başladı
Küçükler ve Yıldızlar Okul Sporları Türkiye Beyzbol Şampiyonası, Muğla'nın Fethiye ilçesinde başladı.
Türkiye Okul Sporları Federasyonu tarafından Ölüdeniz Futbol Sahası'nda düzenlenen şampiyonaya, 19 ilden 34 takımda 612 sporcu katılıyor.
Fethiye Gençlik ve Spor Müdürü Harun Reşit Yiğit, AA muhabirine, 5 gün sürecek mücadelelerin ardından şampiyonun belirleneceğini söyledi.
Sporcuların kıyasıya mücadele ettiğini belirten Yiğit, "Bu tür organizasyonlar aynı zamanda ilçemize turizm anlamında da katkı sağlıyor." dedi.