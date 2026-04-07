Küçükler Ragbi Müsabakaları tamamlandı

Niğde'de Bucakçayır Tesisleri, Küçükler Kız-Erkek Ragbi Mahalli Müsabakalarına ev sahipliği yaptı.

Küçük Erkekler kategorisinde şampiyonluğu 19 Mayıs Ortaokulu elde ederken, ikinciliği Süleyman Fethi Ortaokulu, üçüncülüğü ise Gümüşler Şehit Nail Akdoğan Ortaokulu kazandı. Şehit Gökhan Altınalana Ortaokulu ise dördüncü olarak turnuvayı tamamladı. Küçük Kızlar kategorisinde ise zirveye Süleyman Fethi Ortaokulu çıktı. İkinciliği Gümüşler Şehit Nail Akdoğan Ortaokulu, üçüncülüğü Şehit Gökhan Altınalana Ortaokulu alırken, 19 Mayıs Ortaokulu dördüncü sırada yer aldı.

Niğde Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'ndne yapılan açıklamada; " Turnuvaya katılan tüm sporcular, ortaya koydukları mücadele ve fair-play ruhu ile mücadele etti. Organizasyonun başarılı geçmesinde emeği geçen antrenörler ve katkı sağlayan herkese teşekkür eder, sporcularımıza başarılar dileriz" ifadeleri kullanıldı. - NİĞDE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
