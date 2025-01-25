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Küçükçekmece Sinop Spor ve Aliağaspor FK 0-0 Beraberlik Elde Etti

Küçükçekmece Sinop Spor ve Aliağaspor FK 0-0 Beraberlik Elde Etti
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Nesine 3. Lig 3. Grup 17. haftasında lider Küçükçekmece Sinop Spor, Aliağaspor FK ile 0-0 berabere kalarak puanlarını paylaştı. Maçta hakemler Mertcan Erölmez, Enes Samanlı ve Gökmen Çambel görev aldı.

Nesine 3. Lig 3. Grup 17. haftasında Aliağaspor FK deplasmanda karşılaştığı lider Küçükçekmece Sinop Spor ile 0-0 berabere kaldı.

Hakemler: Mertcan Erölmez, Enes Samanlı, Gökmen Çambel

Küçükçekmece Sinop Spor : Fatih Gülmez,Murat Şenel, Burak Gürler,Özkan Zileli, Mehmet Can Kocabaş, Baran Işık, Yusuf Akyel, Fatih Çırtlık (Rıdvan Özdemir dk. 72), Enes İslam İlkin (Ufuk Birdal dk 78), Mehmet Küçükdurmuş ( Önder Selimoğlu dk. 72), Mehmet Özdıraz ( Hazarhan Karaca dk. 78)

Teknik Direktör : Bayram Toysal

Aliağaspor FK: Ahmet Pekgöz, Oktay Kancı, Kadir Kurt, Kerem Paykoç, Hakan Demir (Yusuf Erdem Gümüş 90+2), Muhammed Şahingöz (Mustafa Saymak dk 78),Oğuzhan Yıldırım, Berke Bıyık (Malik Karahmet dk. 85), Berk Ali Nizam (Hasan Çelik dk. 85), Ahmet Uzun, Mehmet Fuat Gölbaşı

Teknik Direktör: Polat Çetin

Sarı kartlar: Oğuzhan Yıldırım, (Aliağaspor FK), Fatih Çırtlık, Mehmet Küçükdurmuş, Özkan Zileli (Küçükçekmece Sinop Spor) - İZMİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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