Küçükçekmece Sinop Spor, Şampiyonluğa Odaklandı

TFF 3. Lig 1. Grup ekiplerinden Küçükçekmece Sinop Spor Kulübü Başkanı Rafet Orhan, yeni sezonda şampiyonluğun en güçlü adayı olduklarını söyledi. Orhan, bu sezon da maçlarını Arnavutköy Bolluca Stadyumu'nda oynayacaklarını söyleyerek, "En büyük arzumuz, stadımızda taraftarlarımızın karşısına çıkmak" dedi.

Küçükçekmece Sinop Spor Kulübü Başkanı Rafet Orhan, TFF 3. Lig'de 2025-2026 sezonu öncesi sohbet toplantısında spor basınıyla bir araya geldi. Orhan, turuncu-lacivertli takımın yeni sezon hedeflerinden, futbolcu yaş statüsüne, transferlerden, taraftarlara, altyapı yatırımlarından, stat sorununa kadar birçok konuyla ilgili açıklamalarda bulundu. Küçükçekmece Sinop Spor'un bu sezon öncelikli hedefinin 2. Lig'e yükselmek olduğundan bahseden Rafet Orhan, "Geçtiğimiz sezon play-off elemelerinde 2. Lig'in kapısından döndük. Yaptığımız transferler ve verimli geçen hazırlık dönemiyle birlikte 2025-2026 sezonuna mutlak liderlik parolasıyla başlayıp, sezon sonunda da ipi göğüsleyeceğiz" ifadelerini kullandı.

"En büyük arzumuz, stadımızda taraftarlarımızın karşısına çıkmak"

Uzun zamandır Küçükçekmece ilçesinde ikamet ettiğini belirten Başkan Rafet Orhan, "Biz Küçükçekmece-Sefaköy'de büyüdük, bu semtte işimizi, aşımızı, düzenimizi kurduk. STK'lar başta olmak üzere birçok alanda hizmetlerimiz oldu. Özellikle futbol sevgimiz ve yaptığımız altyapı yatırımları ilçemizin sporda hızla büyümesini sağladı. Geçtiğimiz yıl play-off elemelerinde direkten döndük. O sezondan 15 oyuncumuzu kadromuzda tuttuk. Bu sezon için de 3. Lig ve 1. Lig'den yaptığımız 7 yeni transferle kadromuzu güçlendirdik. Profesyonel manada stadımız olmadığı için geçen sezon olduğu gibi bu sezon da maçlarımızı Arnavutköy Bolluca Stadyumu'nda oynayacağız. İlçemizin 850 bine yakın nüfusu var. Küçükçekmece'nin nüfusuna ve büyüklüğüne rağmen profesyonel bir stadyuma sahip olmaması bizleri gerçekten üzüyor. Küçükçekmecemize profesyonel bir stat kazandırılması noktasında birçok kez girişimlerde bulunduk. İnşallah en kısa zamanda bu talebimiz ilgililerce karşılık bulur. Kendi stadımızda taraftarlarımızın karşısına çıkmak bizim en büyük arzumuz. Arnavutköy'de de olsa taraftarlarımız sağ olsunlar takımlarını yalnız bırakmıyorlar. Biz biliyoruz ki; bu takımın gerçek gücü onlar. Bu tribünler onlarla güzel" değerlendirmesinde bulundu.

"Şampiyonluğun en güçlü adayıyız"

Yeni sezonu deplasmanda oynayacakları İnkılap Spor maçıyla açacaklarını hatırlatan Orhan, "Bu sezon da yine favoriyiz, yine şampiyonluğun en güçlü adayıyız. Federasyonun yeni yaş statüsünde 25 yaş üstü sadece 5 futbolcuya lisans çıkarabiliyoruz. Bu uygulama bence Türk futbolu adına çok olumlu. Gençlerin önünü açtığını düşünüyorum. Bizim kadromuzda 25 yaş altı tam 20 oyuncumuz var. Bu gençler inşallah geleceğin futbolunu inşa edecek. Yönetim olarak altyapıya büyük önem veriyoruz. Bu noktada büyük yatırımlar yaptık. Burada yetişen yetenekli Küçükçekmeceli gençleri önce takımımıza, ardından da Türk futboluna kazandırmak istiyoruz" diye konuştu. - İSTANBUL