Küba, Gençler 5'li Beyzbol Dünya Kupası'nı kazandı
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Ankara'da düzenlenen Gençler 5'li Beyzbol Dünya Kupası'nın finalinde Küba, Fransa'yı 2-0 yenerek şampiyon oldu. Kübalı sporcular büyük sevinç yaşadı.
Ankara'da düzenlenen Gençler 5'li Beyzbol Dünya Kupası'nı, Fransa'yı 2-0 yenen Küba kazandı.
Gençler kategorisinde ilk kez organize edilen 5'li Beyzbol Dünya Kupası'nın finalinde Fransa ile Küba karşılaştı.
Yenimahalle Spor Tesisleri'nde oynanan mücadeleden 2-0 galip ayrılan Kübalı oyuncular, şampiyonluk sonrası büyük sevinç yaşadı.
Turnuvanın şampiyonu Küba, 2'ncisi Fransa ve 3'üncüsü Meksika, final maçının ardından düzenlenen törenle ödüllerini aldı.
Kübalı sporculara, şampiyonluk kupasını, Türkiye Ragbi Federasyonu Başkanı Nahit Şahin ile Dünya Beyzbol ve Softbol Konfederasyonu Yönetim Kurulu Üyesi Angelo Vicini verdi.
Öte yandan Türkiye Gençler Milli Takımı kadrosundaki Mert Tekeci, şampiyonanın en iyi 5 oyuncusu arasına girdi.