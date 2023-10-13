KTMÜ 1. Geleneksel Spor Oyunları Başladı

Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi (KTMÜ), Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 100. yıldönümü münasebetiyle 1. Geleneksel Spor Oyunları'na ev sahipliği yapıyor. KTMÜ Cengiz Aytmatov Kampüsü'nde bir yıl önce oluşturulan Geleneksel Spor Oyunları Meydanı'nda 11-13 Ekim tarihleri arasında yapılacak Geleneksel Spor Oyunları'nın resmi açılış töreni gerçekleştirildi.

Kırgızistan- Türkiye Manas Üniversitesi (KTMÜ), Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 100. yıldönümü münasebetiyle 1. Geleneksel Spor Oyunları'na ev sahipliği yapıyor.

KTMÜ Cengiz Aytmatov Kampüsü'nde bir yıl önce oluşturulan Geleneksel Spor Oyunları Meydanı'nda 11-13 Ekim tarihleri arasında yapılacak Geleneksel Spor Oyunları'nın resmi açılış töreni gerçekleştirildi.

Törende, Dünya Etno spor Konfederasyonu Başkanı Necmeddin Bilal Erdoğan, Türkiye'nin Bişkek Büyükelçisi Ahmet Sadık Doğan, KTMÜ yönetimi ve çok sayıda davetli yer aldı.

Dünya Etno spor Konfederasyonu Başkanı Erdoğan, konuşmasında, Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesinin ev sahipliğinde düzenlenen 1. Geleneksel Spor Oyunları'na katılan sporcuları tebrik ederek, başarı diledi.

Erdoğan, Dünya Etno spor Konfederasyonu olarak geleneksel spor ve oyunların sadece Türk dünyasında değil bütün dünyada yaygınlaşması için çalıştıklarını vurguladı.

Dünyada geleneksel sporların sürdüğü topraklarda bulunduklarını dile getiren Erdoğan, Türkiye'deki üniversiteler bünyesinde geleneksel spor ve oyunlar ile ilgili çalışmalar içinde olduklarını anlattı.

KTMÜ Rektörü Prof. Dr. Alpaslan Ceylan, KTMÜ'nün ev sahipliğinde Türk Üniversiteler Birliği Geleneksel Spor Oyunlarının, Dünya Etnospor Konfederasyonu Başkanı Bilal Erdoğan'ın himayesinde gerçekleştiğini belirtti.

Türk Dünyası Üniversitelerinden 250'den fazla sporcu öğrencinin katıldığı oyunlar, 13 Ekim'de ödül ve kapanış töreni ile sona erecek.