KTFF Yöneticileri Trabzonspor'u Ziyaret Etti

KTFF Yöneticileri Trabzonspor'u Ziyaret Etti
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Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu yöneticileri, Trabzonspor Kulübünü ziyaret ederek, forma hediye etti ve yeni sezonda başarılar diledi.

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) yöneticileri, Trabzonspor Kulübünü ziyaret etti.

Bordo-mavili kulüpten yapılan açıklamada, KTFF'nin ikinci başkan vekili Hüseyin Duvarcı ile eğitim üst kurul başkanı Hüseyin Ekmekçi'nin, Trabzonspor Kulübünü ziyaret ettiği belirtildi.

Ziyarette bordo-mavili kulübün başkan yardımcısı Ali Haydar Gedikli ile genel sekreter Sami Karaman'ın yer aldığı aktarılan açıklamada, KTFF yöneticilerine forma hediye edildiği kaydedildi.

Açıklamada değerlendirmelerine yer verilen Duvarcı, bordo-mavili takıma yeni sezonda başarılar diledi.

Kaynak: AA / Meltem Yılmaz Karakurum - Spor
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