KTFF Yöneticileri Trabzonspor'u Ziyaret Etti
Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu yöneticileri, Trabzonspor Kulübünü ziyaret ederek, forma hediye etti ve yeni sezonda başarılar diledi.
Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) yöneticileri, Trabzonspor Kulübünü ziyaret etti.
Bordo-mavili kulüpten yapılan açıklamada, KTFF'nin ikinci başkan vekili Hüseyin Duvarcı ile eğitim üst kurul başkanı Hüseyin Ekmekçi'nin, Trabzonspor Kulübünü ziyaret ettiği belirtildi.
Ziyarette bordo-mavili kulübün başkan yardımcısı Ali Haydar Gedikli ile genel sekreter Sami Karaman'ın yer aldığı aktarılan açıklamada, KTFF yöneticilerine forma hediye edildiği kaydedildi.
Açıklamada değerlendirmelerine yer verilen Duvarcı, bordo-mavili takıma yeni sezonda başarılar diledi.
Kaynak: AA / Meltem Yılmaz Karakurum - Spor