Manisa Basket'te Zemaitis gitti

Litvanyalı oyuncu Kristupas Zemaitis, Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi takımlarından Glint Manisa Basket'ten ayrılarak Napoli Basket ile anlaşma sağladı. Manisa Basket, oyuncuya teşekkür ederek veda etti.

TÜRKİYE Sigorta Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Glint Manisa Basket'te Litvanyalı oyuncu Kristupas Zemaitis takımdan ayrılarak İtalya'ya transfer oldu. Litvanya Milli Takımı'nda da forma giyen Zemaitis, Napoli Basket'le anlaşmaya vardı. Manisa Basket oyuncuya, "Teşekkürler Kristupas Zemaitis! Oyuncumuz Kristupas Zemaitis İtalya ekibi Napoli Basket'e transfer olmuştur. Manisa Basket ailesine verdiği katkıdan dolayı teşekkür eder, kariyerinin yeni döneminde kendisine başarılar dileriz" açıklamasıyla veda etti.

