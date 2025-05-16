Kriket gençler Türkiye şampiyonası heyecanı Denizli'de yaşandı

Kriket gençler Türkiye şampiyonası heyecanı Denizli'de yaşandı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Okul Sporları Kriket Gençler Türkiye Şampiyonası, Denizli'nin ev sahipliğinde gerçekleşti.

Okul Sporları Kriket Gençler Türkiye Şampiyonası, Denizli'nin ev sahipliğinde gerçekleşti. 5 ayrı sahada bin 395 sporcunun mücadele ettiği şampiyona sonunda dereceye giren takımlara ödülleri takdim edildi.

Gençlik ve Spor Bakanlığı koordinesinde düzenlenen Okul Sporları Yarışmaları farklı Branşlarda devam ediyor. 10-16 Mayıs 2025 tarihleri arasında Denizli, Kriket Gençler Türkiye Şampiyonası'na ev sahipliği yaptı. Akköy, Zafer Katrancı, Kınıklı, Başkarcı ve Akvadi Futbol Sahası dahil toplam 5 ayrı sahada oynanan maçlarda, 28 ilden 93 takım ve toplamda bin 395 sporcu kıyasıya mücadele etti. Yedi gün süren karşılaşmalar sonunda dereceye giren sporculara madalyaları takdim edildi.

Denizli Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından organize edilen turnuvada dereceye giren takımlar da belirlendi. Erkekler kategorisinde birinciliği Afyonkarahisar Spor Lisesi alırken ikinciliği Sivas Ahmet Ayık Spor Lisesi, üçüncülüğü Gaziantep Nizip Spor Lisesi, dördüncülüğü ise Muş Spor Lisesi elde etti. Kızlar kategorisinde ise şampiyonluğu Amasya Suluova Şehit Metehan Atmaca Anadolu Lisesi, ikinciliği Muş Spor Lisesi, üçüncülüğü Gaziantep Nizip Spor Lisesi, dördüncülüğü ise Kocaeli Gebze Anadolu Lisesi aldı. Dereceye giren takımlara madalya ve kupaları, Gençlik ve Spor İl Müdürü Süleyman Erdoğan tarafından takdim edildi. - DENİZLİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
'Dağ başında soğuk varmış' türküsüyle ünlenen çocuğun son hali

İşte bir dönem tüm Türkiye'nin konuştuğu çocuğun son hali
Fenerbahçe'nin seçim tarihi taraftarları çileden çıkardı

Fenerbahçe'nin seçim tarihi taraftarları çileden çıkardı
Diyarbakır'da Kürt Dil Bayramı'na özel şiirli kaldırımlar

Diyarbakır'da belediyenin son icraatı tartışma yarattı
MSB'den DEM Partili Bakırhan'ın korucuları hedef alan sözlerine yanıt

MSB'den koruculara yeni iş öneren DEM Partili Bakırhan'a sert yanıt
Çin'den tehlikeli hamle: Batı'ya sattığı güneş panellerine gizli 'Öldürme Düğmesi' yerleştirdi

Çin, Batı'ya sattığı güneş panellerine "Öldürme Düğmesi" yerleştirdi
Simge Sağın'ın en zor günü! Ablası Nilay Sağın son yolculuğuna uğurlanıyor

Ünlü sanatçının acı günü! Cenaze töreninde gözyaşları sel oldu
Kerem Aktürkoğlu'ndan TFF'ye olay tepki

Kerem'den TFF'ye eşi benzeri görülmemiş tepki
Aldatılan koca, karısına sürpriz doğum günü yapıp ilişkisini ifşa etti

Aldatılan koca, karısına sürpriz doğum günü yapıp ilişkisini ifşa etti
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.