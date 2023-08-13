Kozan Belediyespor sporcusu Azra Nur Çetin Türkiye Boks Şampiyonası'nda şampiyon oldu

Kars'ta düzenlenen 13-14 yaş Türkiye Boks Şampiyonası'nda 42 kilogramda şampiyon olan Kozan Belediyespor sporcusu Azra Nur Çetin, Avrupa ve dünya şampiyonalarında yarışmayı hak etti. Çetin, Kozan Belediyesi'ne ait halı sahada hazırlıklarını sürdürdü ve Türkiye'yi temsil etmek için son antrenmanını gerçekleştirdi.

Kars'ta düzenlenen 13-14 yaş Türkiye Boks Şampiyonası'nda 42 kilogramda şampiyon olan Kozan Belediye spor sporcusu Azra Nur Çetin, bu zaferle birlikte Avrupa ve dünya şampiyonalarında yarışmayı hak etti.

Kozan Belediye spor sporcusu Azra Nur Çetin turnuvada Türkiye'yi temsil etmek için hazırlıklarını kapalı spor salonun yıkılması nedeniyle Kozan Belediyesi'ne ait halı sahada sürdürdü. Çetin, Kozan'ın adını bir kez daha duyurmak, bayrağı göndere çekmek için son antrenmanını gerçekleştirdi.

Azra Nur Çetin çalışmalarıyla ilgili yaptığı açıklamada, "Boks antrenmanına geldim. Bu sene birinci olarak gurur yaşadım. Halı sahada boks antrenmanını yapıyoruz. Biraz zorlanıyoruz ama azimliyim Slovenya'daki şampiyonada bayrağımızı göndere birinci olarak çekip dalgalandıracağım. Bu süreçte bizlerden desteğini esirgemeyen Kozan Belediye Başkanı Kazım Özgan Başkanıma, hocalarıma ve Kozanlı hemşerilerimize teşekkür ediyorum" dedi.

Kozan Belediyespor Yardımcı Antrenör Serkan Alyakut ise, "Sporcu kardeşimizle güzel hazırlık yaptık kardeşimize çok güvendiğimi belirtmek isterim. Türkiye kafilesi olarak 18 sporcu 4 antrenör ile katılım sağlıyoruz. Burada iki gurur yaşıyoruz Kozan için hem sporcumuz Azra Nur Çetin hem de Türkiye'yi temsilen başantrenör olarak Fatih Öztürk hocamız gidiyor mutluyuz, umutluyuz heyecanla bekliyor ve başarılar diliyoruz" şeklinde konuştu.

Kozan Belediyesi Spor Müdürü ve Milli Sporcu Fatih Öztürk de, "Kars'ta yapılan Türkiye Şampiyonası'nda birinci olan sporcumuzu Slovenya'da yapılacak olan Avrupa Şampiyonası'na gitmeyi hak kazanmıştı. Bugün hazırlıklarımızı tamamlıyoruz. Yarın sabah İstanbul'a hareket edeceğiz. Bizlere makam aracı vererek destek olan Kozan Belediye Başkanımız Kazım Özgan'a teşekkür ediyoruz. Orada da derece alacağımıza inanıyorum. Kahramanmaraş depreminde kapalı spor salonumuz ağır hasar alarak yıkıldı. Biz de halı saha ortamında çalışarak başarıyı elde ettik yine azim ve kararlılık çalıştık ve şampiyon olacağız" dedi.

Kozanlı sporcu yarın sabah İstanbul'a oradan da Slovenya'da düzenlenecek Avrupa Şampiyonasına katılım sağlayacak. - ADANA