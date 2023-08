Kozan Belediyesi, 30 Ağustos Zafer Bayramı için ödüllü tenis turnuvası düzenliyor

Kozan Belediyesi, milli manevi değerleri genç nesle aşılamak amacıyla İlçe Gençlik ve Spor Müdürlüğü ile 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla ödüllü tenis turnuvası düzenliyor. Turnuvaya katılım her geçen gün artıyor.

Kozan'da milli manevi değerleri özellikle genç nesle aşılamak amacıyla hareket eden ve sporu da teşvik eden Kozan Beledieye Başkanı Kazım Özgan yönetimindeki Kozan Belediyesi, 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla İlçe Gençlik ve Spor Müdürlüğü ile 15-29 Ağustos 2023 tarihleri arasında gerçekleşecek ödüllü turnuva düzenlendi.

30 Ağustos 1922'de Dumlupınar'da zaferle sonuçlanan ve düşman askerlerinin yurdu terk etmesiyle birlikte ülke topraklarında Türk egemenliğinin sağlandığı Büyük Taarruz'u anmak için Türkiye ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde her yıl 30 Ağustos günü kutlanan resmi ve ulusal bir bayram olan 30 Ağustos Zafer Bayramı, Kozan Belediyesi ve Kozan İlçe Spor Gençlik Müdürlüğü tarafından sporla taçlandırılıyor. 14 Tenisçinin katılmış olduğu turnuvada son 8'e doğru yaklaşılıyor. Kozan Belediyesi spor tesislerinde düzenlenen tenis turnuvasına her geçen gün talep artıyor. Talebin artmış olması sebebiyle ilerleyen günlerde Kozan Belediye Başkanı Kazım Özgan'ın da gençlere sürprizi olduğu açıklandı. Kozan İlçe spor ve Gençlik Müdürü Kürşat Gültekin, "Gençlerimiz son zamanlarda spora oldukça yönelmeye başladı. Biz de mutlu oluyoruz gençlerimizi sporla uğraş verirken görünce bizlerde üstümüze düşeni yaparak onları sevdikleri dallara yönlendiriyoruz. Kozan'ımız son zamanlarda her spor dalında başarılar elde etmeye başlıyor. Bizler için büyük onur Kozan Belediyesi de bu konu da çok ilgili davranıyor birlikte Zafer Turnuvasını düzenliyoruz inşallah maçlar keyifli geçiyor bizlerde heyecanla finali bekliyoruz " dedi. - ADANA