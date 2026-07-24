Özel Sporcu Elif Oral'dan 6 Türkiye Şampiyonluğu
Muğla'nın Köyceğiz ilçesinden özel sporcu Elif Oral, Konya'daki TOSSFED 2026 Yüzme Türkiye Şampiyonası'nda 6 dalda Türkiye şampiyonu olurken, 3 Milli Takım barajını geçerek büyük başarı elde etti. Köyceğiz Kaymakamlığı, sporcu ve antrenörü Esin Çelik'i tebrik etti.
Muğla'nın Köyceğiz ilçesinden özel sporcu Elif Oral, Konya'da düzenlenen TOSSFED 2026 Yüzme Türkiye Şampiyonası'nda ilçeyi ve ili başarıyla temsil etti.
Toplam 6 Türkiye Şampiyonluğu elde eden sporcu Oral, ayrıca 3 Milli Takım barajını geçerek gösterdiği performansla büyük bir başarıya imza attı. Özel sporcu Oral; 50 m Kurbağalama Türkiye Şampiyonu, 100 m Kurbağalama Türkiye Şampiyonu, 200 m Kurbağalama Türkiye Şampiyonu, 50 m Serbest Türkiye Şampiyonu, 100 m Serbest Türkiye Şampiyonu, 200 m Serbest Türkiye Şampiyonu oldu. İlçeye başarısıyla büyük bir gurur yaşatan Oral ile ilgili Köyceğiz Kaymakamlığının sosyal medya hesabından yapılan açıklamada; "Bu büyük başarıda emeği bulunan sporcumuz Elif Oral'ı ve antrenörü Esin Çelik'i gönülden tebrik ediyor, başarılarının artarak devam etmesini diliyoruz" ifadeleri kullanıldı.