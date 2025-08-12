Köyceğiz Su Sporları Sporcuları Durgunsu Kano Şampiyonası'nda Başarı Elde Etti

Köyceğiz Su Sporları Sporcuları Durgunsu Kano Şampiyonası'nda Başarı Elde Etti
Eskişehir'de düzenlenen Durgunsu Kano Türkiye Şampiyonası'nda Köyceğiz Su Sporları Sporcu Eğitim Merkezi sporcuları, Rahmi Kaan Karahan 2 altın, 1 bronz madalya kazanırken, Poyraz Yıldırım da 2 bronz madalya ile ödüllendirildi.

08-12 Ağustos tarihlerinde Eskişehir'de gerçekleştirilen Durgunsu Kano Türkiye Şampiyonası'nda Köyceğiz Su Sporları Sporcu Eğitim Merkezi (SEM) sporcuları, üstün performanslarıyla dikkat çekti. Olimpik Takım sporcusu Rahmi Kaan Karahan, Genç Erkek K1 kategorilerinde 200 metre ve 500 metrede Türkiye birinciliği, 1000 metrede ise üçüncülük elde ederek 2 altın ve 1 bronz madalya kazandı.

Minikler kategorisinde yarışan SEM sporcusu Poyraz Yıldırım da 200 metre ve 500 metrede üçüncülükle iki bronz madalyaya ulaştı. - MUĞLA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
