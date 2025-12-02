Haberler

Köyceğiz Minik Voleybolcuları Şampiyon Oldu

Köyceğiz Minik Voleybolcuları Şampiyon Oldu
Muğla'nın Köyceğiz ilçesindeki minik voleybolcular, Menteşe'de düzenlenen Mini Voleybol Turnuvası'ndan şampiyon olarak döndü. Turnuvaya katılan dört takım arasında Köyceğiz Akademi, gösterdiği performansla birinciliği elde etti.

Muğla'nın Köyceğiz ilçesinden minik voleybolcular Menteşe'de düzenlenen Voleybol Turnuvası'ndan şampiyon olarak döndü.

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Meslek Yüksek Okulu Spor Salonu'nda düzenlenen Mini Voleybol Turnuvası'na Muğla Atılım Spor, Muğla SS Voleybol, Dalaman Master Akademi ve Köyceğiz Akademi olmak üzere 4 takım katıldı. Minik voleybolcular kazanmak için büyük ter döktü. Keyifli mücadelelerin izlendiği maçlar sonunda miniklerden oluşan Köyceğiz Akademi Takımı şampiyon oldu. Köyceğiz Akademi Spor Yöneticisi Bilge Kınalı yaptığı açıklamada; "Mini Voleybol Turnuvası'nda mini takımımız şampiyonlukla dönerek bizleri gururlandırdı. Miniklerimizin heyecanı, emeği ve takım ruhu bugün bize şampiyonluğu getirdi. Midi takımımız ise hazırlık maçını galibiyetle tamamlayarak dostluk, neşe, birlik ve beraberlik duygularını sahaya en güzel şekilde yansıttı. Köyceğiz Akademi Spor olarak alt yapıya büyük önem veriyor; sporcularımızın gelişimini destekleyen her organizasyonun içinde yer almaya özen gösteriyoruz. Sporcularımızın ve antrenörlerimizin verdiği emek, bizim için her zaman en değerli motivasyon kaynağıdır. Bu anlamlı organizasyonu bizlere sunan Muğla Atılım Spor Kulübüne misafirperverlikleri için teşekkür ederiz" dedi. - MUĞLA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
Haberler.com
