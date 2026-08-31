Mavi Vatan projesi Köyceğiz Gölü'nde barış için kürek çekti

Azerbaycanlı Nüşabe Paşazade, 30 Ağustos Zafer Bayramı ve 1 Eylül Dünya Barış Günü kapsamında 5 yıldır sürdürdüğü 'Mavi Vatan' projesini bu yıl Köyceğiz Gölü'nde gerçekleştirdi. Yaklaşık 45 kilometrelik parkurun son 5 kilometresinde Paşazade'ye Paralimpik Kano Milli sporcuları Muhammet Keskin ve Mehmet İleru eşlik etti.

Azerbaycanlı Nüşabe Paşazade tarafından 5 yıldır sürdürülen 'Mavi Vatan' projesi kapsamında, Türkiye'nin farklı bölgelerinde doğaya saygılı ve karbon ayak izi bırakmadan kano ve SUP kullanılarak çeşitli sosyal sorumluluk projeleri gerçekleştiriliyor.

Paşazade, bu yılki etkinliğini 30 Ağustos Zafer Bayramı ve 1 Eylül Dünya Barış Günü dolayısıyla Köyceğiz Gölü'nde gerçekleştirdi. 'İki Devlet Bir Can, Türkiye-Azerbaycan, Atalarımızın Yadigarı Barış' sloganıyla düzenlenen etkinliğe Paralimpik Kano Milli sporcuları Muhammet Keskin ve Mehmet İleru da katıldı.

Sabahın erken saatlerinde kanosuyla Köyceğiz Gölü'ne açılan Nüşabe Paşazade, yaklaşık 45 kilometrelik göl turunu tamamlamak için kürek çekti. Doğa ve hava şartlarına göre zaman zaman kıyı hattından, zaman zaman ise açık sudan ilerleyen Paşazade'ye turun son 5 kilometresinde Milli sporcular Muhammet Keskin ve Mehmet İleru eşlik etti.

Şehitler anısına göle çelenk bırakıldı

Etkinliğin en anlamlı anlarından biri ise gölün ortasında yaşandı. Türkiye ve Azerbaycan'da vatan uğruna şehit düşenlerin anısına göle çelenk bırakıldı. Barış, kardeşlik ve sporun birleştirici gücüne dikkat çekilen etkinlikte, Türkiye ve Azerbaycan arasındaki güçlü dostluk ve kardeşlik bağlarına vurgu yapıldı.

Nüşabe Paşazade, 'Mavi Vatan' projesiyle doğaya zarar vermeden spor yapmanın mümkün olduğunu gösterirken, gerçekleştirdiği etkinliklerle aynı zamanda sosyal sorumluluk ve çevre bilincine dikkat çekti. Paşazade, "1 Eylül Dünya Barış Günü'ne ithafen 'İki Devlet Bir Can Türkiye-Azerbaycan' projemiz için bu muhteşem Köyceğiz' gölünde hep beraberiz. Suya paralimpik sporcularımızla Muhammed Keskin ve Mehmet İleru ile çıkacağız. Bu proje hem iki devletin, Azerbaycan ve Türkiye'nin ebedi kardeşliğini vurguluyor ve bu proje esnasında göle açıldığımızda Azerbaycan'da ve Türkiye'de vatan uğruna kendi hayatlarını feda eden bütün kahramanlarımıza ve aynı zamanda da Mustafa Kemal Atatürk'ün anısına defne ve zeytin çelengi bırakacağız. Biliyorsunuz ki defne ve zeytin zafer ve barış simgeleridir ve bu gölün sularında bu anlamlı çelengi biz atalarımıza göndereceğiz" dedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı