Köyceğiz'de Kano Sporcu Eğitim Merkezi Açıldı

Kano'da elde edilen Ulusal ve Uluslararası başarılardan sonra kano branşının daha da yaygınlaştırılması için, Köyceğiz Su Sporları Kamp Eğitim Merkezi, Muğla Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünün girişimi ile Kano Sporcu Eğitim Merkezine dönüştü.

Kano Sporcu Eğitim Merkezi kano branşında üst düzey olimpik sporcular yetiştirecek ve uluslararası arenada bayrağımızı dalgalandırarak ülkemizi ve Muğla'mızı bir kez daha Dünya'ya tanıtmış olacak.

Muğla Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünden yapılan açıklamada, "İlimizde Milas Mehmet Güçlü Sporcu Eğitim Merkezi ile güreş branşında şampiyon sporcular yetiştirdik ve yetiştirmeye devam ediyoruz. Şimdi Köyceğiz ilçemizde de Sporcu Eğitim Merkezimizde kano branşında yeni şampiyonlar yetiştirmeye devam edeceğiz. Hedefimiz bir spor kenti olan ilimizde sporu tabana yayarak farklı branşlarda üst düzey başarılar elde etmektir" denildi. - MUĞLA