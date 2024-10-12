Köyceğiz'de Kano Fest 2024 Coşkusu

Muğla'nın "sakin şehir" ünvanlı ilçesi Köyceğiz'de "Kano Fest 2024" etkinliği yapıldı.

Köyceğiz Spor Kulübünün organizasyonuyla gerçekleştirilen programda çeşitli illerden, kürek sörfü, deniz kayağı ve kanolarıyla gelen yaklaşık 400 deniz tutkunu, ilk etap için dünyaca ünlü Kaunos Kaya Mezarları önünde toplandı.

Katılımcılar, Ortaca ilçesinin Dalyan Kanalı'nda sazlıkların arasında kürek çekerek İztuzu Sahili'ne ulaştı.

İztuzu Plajı'ndaki deniz kaplumbağalarının korunması için verdiği mücadeleyle tanınan Kaptan June Haimoff'un anısına, Ortaca Belediye Başkanı Evren Tezcan, Köyceğiz Belediye Başkan Yardımcısı Engin Ersoy, Organizasyon Koordinatörü Emre Karakaş ve Köyceğiz Belediye Spor Kulübü Başkanı Burak Erbay tarafından suya çelenk bırakıldı.

Kano tutkunları etkinliğin ikinci etabında ise Köyceğiz Gölü'nün Karabatak mevkisinden başlayarak Mantık Burnu'na kürek çekti.

Kanocuların göl ve kanaldan geçişleri sırasında Dalyan Jandarma Karakol ve Bot Komutanlığı ile sağlık ekipleri de tedbir aldı.

Organizasyon Koordinatörü Emre Karakaş, etkinliğin bu yıl 5'incisini düzenlediklerini, paddle board (kürek sörfü), deniz kayağı, kürek ve kano ile yaklaşık 400 kişinin katılım sağladığını söyledi.

Katılımcıların Kaptan June ve deniz kaplumbağaları için kürek çektiğini belirten Karakaş, "Festivali Köyceğiz Gölü ve Dalyan Kanalı'nda gerçekleştiriyoruz. En uzun mesafeli parkur olması bakımından da Türkiye'nin en uzun parkurlu etkinliği diyebiliriz. Katılımcılara, destek verenlere teşekkür ediyorum." dedi.