Köyceğiz'de akıl ve zeka oyunlarında il birincileri ödüllendirildi

Muğla'nın Köyceğiz ilçesinde 8. Türkiye Akıl ve Zeka Oyunları Turnuvası il finalinde birinci olan öğrenciler, İlçe Milli Eğitim Müdürü Taner Şen tarafından ödüllendirildi. Öğrenciler Konya'daki Türkiye finallerinde ilçeyi temsil edecek.

Muğla'da düzenlenen 8. Türkiye Akıl ve Zeka Oyunları Turnuvası İl Finali'nde kategorilerinde il birincisi olarak büyük başarı elde eden öğrenciler ile danışman öğretmenleri, İlçe Milli Eğitim Müdürü Taner Şen'i ziyaret etti. Öğrencilerin gösterdiği üstün performans, ilçeye büyük gurur yaşattı. Turnuvada Demirli İlkokulu Equilibrio Kategorisi İl Birincisi, Atatürk İlkokulu Pentago Kategorisi İl Birincisi, Atatürk İlkokulu Küre Kategorisi İl Birincisi, Akköprü Denizfeneri Ortaokulu Kulami Kategorisi İl Birincisi, Yunus Emre Ortaokulu Pentago Kategorisi İl Birincisi oldu.

Köyceğiz İlçe Milli Eğitim Müdürü Taner Şen, öğrencileri ve danışman öğretmenleri tebrik ederek, Konya'da gerçekleştirilecek Türkiye finallerinde ilçeyi temsil edecek öğrencilere başarılar diledi. Müdür Şen, derece elde eden öğrencilere hediye takdiminde bulundu. Ayrıca turnuva sürecinde görev alan tüm danışman ve öğretmenlere katkılarından dolayı teşekkür etti. - MUĞLA

