Köyceğiz Belediyespor Güreş Takımı Sporcusu Türkiye 2.si Oldu

Köyceğiz Belediyespor güreş takımı sporcusu Bedirhan Zeki Demir, Yozgat'ta yapılan Anadolu Yıldızlar Ligi Minikler Serbest Güreş Türkiye Şampiyonasında 41 kiloda Türkiye 2.si oldu. Köyceğiz Belediyespor güreş antrenörü Veli Er, başarılarından dolayı sporcusunu kutladı ve desteklerinden dolayı Köyceğiz Belediye Başkanı Kamil Ceylan'a teşekkür etti.

Köyceğiz Belediyespor güreş takımı sporcusu Bedirhan Zeki Demir Yozgat'ta yapılan Anadolu Yıldızlar Ligi Minikler Serbest Güreş Türkiye Şampiyonasında 41 kilo da Türkiye 2.si oldu.

Köyceğiz Belediyespor güreş antrenörü Veli Er, "Çalışmalarımızın karşılığını alıyoruz. Sporcumu kutluyorum. Amacımız katıldığımız müsabakalardan Köyceğiz'imize madalyalarla dönmek. Bize bu yolda desteğini bizden hiç bir zaman esirgemeyen Köyceğiz Belediye Başkanımız Sayın Kamil Ceylan'a teşekkür ediyorum" dedi. - MUĞLA