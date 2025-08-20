Kovduğu antrenör Acun Ilıcalı'ya isyan etti: Hakkaniyetsiz karar

Güncelleme:
Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu NK Maribor'da teknik direktörlüğe getirilen Tuğberk Tanrıvermiş'in görevine 1.5 ay sonra son verildi. Kendi sosyal medya hesabından bir açıklama yayınlayan Tanrıvermiş, kulüp yönetiminin aldığı kararı sert bir dille eleştirdi.

TAKIMDAN GÖNDERİLDİ

1 Temmuz günü Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu NK Maribor'da teknik direktörlüğe getirilen Tuğberk Tanrıvermiş'in görevine yaklaşık 1.5 ay sonra son verildi.

35 yaşındaki teknik adam kendisine ait sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla kulüp yönetiminin aldığı kararı sert bir dille eleştirdi. Tanrıvermiş, " Maribor'daki görevimin sona ermesinin ardından, özverili çalışmaları için oyuncularıma, teknik ekibime ve kulüp personeline teşekkür ederim. Maribor'un tarihi ve büyüklüğü, bu görevi kabul etmemdeki tek sebepti.

Gereken desteğin verilmediği koşullarda, oyuncularımla birlik içinde bir mücadele verdik. Buna rağmen henüz beşinci haftada, deplasmandaki galibiyetin ve iç sahadaki beraberliğin ardından görevden alınmam beklenmedik bir son oldu. Ligde yalnızca bir kez mağlup olmamıza rağmen alınan bu hakkaniyetsiz karar, futbolun ruhuyla bağdaşmamaktadır.

Bu sürecin, Maribor gibi büyük bir kulübün gelecekte kendi değerlerine yakışır biçimde daha güçlü ve sürdürülebilir bir yapıya kavuşması adına bir değerlendirme fırsatı olmasını temenni ediyorum" ifadelerini kullandı.

PERFORMANSI

35 yaşındaki Tuğberk Tanrıvermiş, temmuz ayında Maribor'un başına geçmişti. Maribor, Tanrıvermiş yönetiminde 7 maçta 2 galibiyet, 3 beraberlik ve 2 mağlubiyet yaşadı.

