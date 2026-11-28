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Profesyonelliğe Geçiş Ligi (PGL) 3. Grup 8. hafta karşılaşmasında Kovancılarspor, deplasmanda Kahramanmaraşspor A.Ş.'yi 2-1 mağlup etti.

Batıpark Adem Şahan Sentetik Çim Sahasında oynanan müsabakayı Batuhan Bolat, Bekir Kalkanlı ve Aykut Cem Bulut hakem üçlüsü yönetti. İlk yarısı ev sahibi ekibin 42. dakikada Hüseyin Çolak'ın attığı golle 1-0 sona eren karşılaşmanın ikinci yarısında Kovancılarspor, 51. dakikada Harun Koç ve 73. dakikada Kadir Taşoğlu'nun penaltı golüyle 2-1 öne geçti ve mücadeleden galibiyetle ayrıldı.

Stat: Batıpark Adem Şahan Sentetik Çim Sahası

Hakemler: Batuhan Bolat, Bekir Kalkanlı, Aykut Cem Bulut

Kahramanmaraşspor A.Ş.: Muhammet Emin Demir, Abdulkerim Buğrahan Telli, Yunus Karaaslan, Mahmut Sarıhasan, Furkan Yıldız, Harun Batuhan Ceyhan, Ahmet Şahbaz, Salih Yüksekoğlu, Muhammet Ali Şimşek, Hüseyin Çolak, Müslüm Akbaş

Kovancılarspor: Emre Sertçelik, Hasan Yeşil, Aykut Çakay, Yusuf Aydın, Mahsun Şener, Eray Berk Yıldız, Kadir Taşoğlu, Ahmet Can Arıkan, Ahmet Ormanoğlu, Devriş Dağ

Goller: Dk. 42 Hüseyin Çolak (Kahramanmaraşspor A.Ş.), Dk. 51 Harun Koç, Dk. 73 Kadir Taşoğlu (Pen.) (Kovancılarspor)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı