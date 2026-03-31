Kosova'da final coşkusu

Kosova ile Türkiye arasında oynanan 2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri play-off turu final maçı, başkent Priştine'deki Fadil Vokrri Stadyumu'nda büyük bir heyecanla gerçekleşirken, Prizren'deki tarihi Şadırvan Meydanı'nda kurulan dev ekranda yüzlerce Kosovalı taraftar karşılaşmayı hep birlikte izliyor.

Priştine'de stadyum çevresinde coşkulu bir atmosfer yaşanırken, Prizren'de meydanı dolduran futbolseverler milli takımlarının mücadelesine ortak heyecanla tanıklık ediyor. Yüzlerce Kosovalı ellerinde Kosova, Arnavutluk ve Kosova Kurtuluş Ordusu (UÇK) bayraklarıyla maçı dev ekrandan takip ediyor. - PRİZREN

