Kosova-Türkiye maçına doğru

2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri play-off finalinde yarın deplasmanda Kosova ile karşılaşacak A Milli Futbol Takımı'nın kaptanı Hakan Çalhanoğlu, yarın kazanarak Dünya Kupası'na katılacaklarına inandığını söyledi.

Karşılaşmanın oynanacağı Fadil Vokrri Stadı'nda düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Hakan Çalhanoğlu, şu ifadeleri kullandı:

"Küçüklükten bu yana hayal ettiğimiz dünya kupası... 2002'de ağabeylerimiz başardı, bizi gururlandırdılar. Biz onlarla büyüdük, onlarla hayal kurduk ve şimdi ben yarın sahaya çıkacağım. Bizim sadece bir maçımız kaldı, çok yakınız, 90 dakikamız var. Önceliğimiz her zaman ülkemizi en iyi şekilde temsil etmek, milletimizi gururlandırmak. Hocamızla 2,5 yıldır beraber çalışıyoruz, önemli adımlar attık. Takımın havası çok iyi, motivasyonumuz yüksek. Ayrıca baskıyı da hissediyoruz, heyecanlıyız ama güzel bir heyecan. Tek hedefimiz dünya kupasına katılmak, bu başarıyı elde etmek. Aslında benim kaptan olarak tek isteğim şu, inşallah dünya kupasına katılırsak, 2002'de oynamış olan ağabeylerimizi de aramızda görmek istiyorum. Tugay, İlhan, Yıldıray, Alpay ağabey, Bülent Korkmaz... onlarla beraber ABD'ye gitmek istiyorum. Tarkan Ağabey'in güzel bir şarkısı var "Bir oluruz yolunda" diye, bir olursak daha güzel tablo ortaya çıkar. Bizim milli takımımızda gördüğüm eksik, eski başarılı futbolcular uzakta ama onları davet etmek, aramızda görmek istiyorum. Bizim onlara ihtiyacımız var, onların tecrübesi bizim için çok önemli. Güzel bir tablo olur diye düşünüyorum."

Türkiye'nin Kosova ile oynadığı ilk maçta da forma giydiğini belirten Hakan, "Kosova milli takımı artık güçlü, kaliteli oyunculara sahip, takdir etmek gerekiyor. Buralara gelmelerinin sebebi iyi bir organizasyon olduğunu gösteriyor. Hocaları da iyi, kaliteli oyuncuları var, tanıdığım Vedat var, Como'da oynayan oyuncuları var. Arnavutça kelimeler biliyorum ama sandığınız kelimeler değil. O yüzden söylemeyeyim. Kosovalı çok yakın çevrem var hepsini çok seviyorum. Güzel sohbetlerimiz oluyor. Birbirimize saygı ve sevgi çerçevesinde olan sohbetler oluyor. O yüzden en iyisi bir kelime söylemeyeyim. Sadece bir oyuncu değil, birçok tehlikeli oyuncuları var. Çok iyi geçiş yapan, kontraatağa çıkan bir takım. Fisnik Asllani tehlikeli, Vedat zaten kale önünde ve duran toplarda tehlikeli, Kenan ile birlikte Juventus'ta oynayan oyuncu kaliteli. Hepsi iyi oyuncu." değerlendirmesinde bulundu.

"Hiçbir zaman sorunumuz olmadı"

Hakan, iki gün önce antrenmanda takımdan ayrı koşu çalışması yaptığının hatırlatılması ve takımdaki havanın sorulması üzerine şöyle konuştu:

"Durumum gayet iyi, son maçta ayağıma kramp girdi, hiçbir sorun olmadı, hocanın değiştirmesini istedim. Şu an iyiyim, idman iyi geçti. Yarın için hazırım inşallah. Takımın motivasyonu, neşesi her şey güzel. Bazen kışkırtmaya çalışan kişiler var ama hiçbir zaman böyle bir şey olmadı. Siz de yakından takip ediyorsunuz. Tek amacımız dünya kupasına gitmek, başka bir hedefimiz, düşüncemiz yok. Birbirimize nasıl sevgi ve saygıyla yaklaştığımızı görüyorsunuz. Bazen dışarıdan gelen art niyetli şeyler hoş değil ama biz bunları da aştık. Geçen sene Avrupa Şampiyonası'nı da yaşadık hiç öyle olmadığını da gösterdik. Aramızda olan bu bağ, bizi birbirimizden koparmaya çalışanlar istediği kadar uğraşabilir hiçbir zaman başarılı olamayacaklar. Birbirimizi gerçekten çok seviyoruz. Buraya gelmek için can atıyoruz. Merih sakat geldi, gelmeyebilirdi ama burayı çok özlüyoruz. Yarın oynayan ya da oynamayan herkes hocanın kararlarına saygı duyuyor. Hiçbir zaman sorunumuz olmadı."

"Bu benim kesinlikle kariyer maçım"

Kaptan Hakan, "Yarınki maç kariyerinin en önemli maçı mı olacak?" sorusuna, "Bu benim kesinlikle kariyer maçım. Milli takımı seçtiğimde bu hayalleri kurmuştum. Çok yakınım, inşallah nasip olur. Bunun için çok çalıştık, çok uğraştık tırnaklarımızla kazıyarak geldik, kimse bunu hediye etmedi. Son bir maçımız kaldı, elimizden gelen her şeyi yapacağız, ülkemizi en iyi şekilde temsil etmek istiyoruz. İnşallah bunu başarırız. Bunu hak ettiğimizi düşünüyorum. Zor yollardan geldik, son 2,5 yıl iyi geçti, bu takımın hak ettiğini düşünüyorum. İnşallah yarın başaracağız." yanıtını verdi.

Hakan Çalhanoğlu, yurt dışında büyüyen Türk oyuncuların milli takım tercihleri hakkında ise, "Herkesin düşüncesine saygı duyarım, Almanya'da doğup büyüdüm. Tüm kulüplerime minnettarım, onların sayesinde Hakan Çalhanoğlu oldum. Her zaman şunu söylüyorum, kalbinizin sesini dinleyin, ne olursa olsun. Gelecekteki Türk gurbetçiler de inşallah ülkemizi seçerler. Benden sonra Orkun, Kenan, Can geldi. Bu güzel bir örnek. Çünkü biz 80 milyonluk ülkeyiz, yetenekli oyunculara sahibiz." ifadelerini kullandı.

Hakan son olarak, "TFF Başkanının "Romanya, Kosova, Slovakya'yı yenemezsek Dünya Kupası'na katılmayalım' açıklaması oldu. Bu sizde ekstra bir baskı oluşturuyor mu?" sorusunu, "Herkesin bakış açısı farklıdır. Futbolcu gözüyle bakıyorum, hiçbir rakibi hayatım boyunca küçümsemedim. En büyük örnek Şampiyonlar Ligi'nde Bodo Glimt'e elendik, o yüzden hiçbir rakibi küçümsemiyorum. Başkanın bakış açısı farklıdır. Hedefimiz Dünya Kupası'na katılmak, son bir maçımız kaldı, son bir 90 dakika. Gerekli analizleri yaptık, yarın sadece kalite değil, kalbini daha çok ortaya koyan kazanacak. Biz de bunun farkındayız, elimizden gelen her şeyi yapacağız, hazırız." şeklinde yanıtladı.