Haberler

Yaptıkları yanlarına kar kalmadı! Kosova-Türkiye maçı öncesi 2 kişi gözaltına alındı

Haberin Videosunu İzle
Haberin Videosunu İzle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri öncesinde Türkiye Millî Futbol Takımı'nın Priştine'de kaldığı otele havai fişekli saldırı düzenlenmişti. Olaya karışan 2 kişi gözaltına alındı.

  • Kosova'nın başkenti Priştine'de A Milli Futbol Takımı'nın kaldığı otele havai fişek atan 2 kişi gözaltına alındı.
  • Gözaltına alınan 2 şüpheli hakkında 'genel tehlike yaratma' suçlamasıyla 48 saatlik gözaltı kararı verildi.
  • 2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri play-off turu final maçı öncesinde Kosova taraftarları oteli iki farklı zaman diliminde havai fişekle saldırdı.

2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri play-off turu final maçında  A Milli Futbol Takımı, TSİ 21.45'te Kosova'ya konuk olacak. Ay-yıldızlılar, rakibini yenmesi halinde 24 yıl aranın ardından Dünya Kupası'na katılma hakkı kazanacak.

GECE SAATLERİNDE OTELE HAVAİ FİŞEKLİ SALDIRI

Kosova taraftarı, Priştine'de konaklayan A Milli Futbol Takımımızın kaldığı otele havai fişekli saldırı gerçekleştirerek futbolcularımızı uyutmamaya çalıştı. İki farklı zaman diliminde otele saldırı gerçekleştiren Kosovalı taraftarlar, daha sonrasında olay yerinden hızla ayrıldı. 

HAVAİ FİŞEK ATAN 2 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Gelişmelerin ardından Kosova emniyeti harekete geçti.  A Milli Futbol Takımı'nın konakladığı otele havai fişek atan 2 kişi gözaltına alındı. Kosova Polisi Priştine Bölgesi Sözcüsü Enis Pllana, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri play-off turu finalinde Kosova'ya konuk olacak karşılaşma öncesi A Milli Futbol Takımı'nın Kosova'nın başkenti Priştine'de konakladığı otelin yakınında havai fişek atan 2 kişinin yakalandığını bildirdi. Pllana, "genel tehlike yaratma" suçunu işledikleri iddiasıyla 2 şüpheli hakkında 48 saatlik gözaltı kararı verildiğini vurguladı.

Cemre Yıldız
Haberler.com
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

