Yaptıkları yanlarına kar kalmadı! Kosova-Türkiye maçı öncesi 2 kişi gözaltına alındı
2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri öncesinde Türkiye Millî Futbol Takımı'nın Priştine'de kaldığı otele havai fişekli saldırı düzenlenmişti. Olaya karışan 2 kişi gözaltına alındı.
2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri play-off turu final maçında A Milli Futbol Takımı, TSİ 21.45'te Kosova'ya konuk olacak. Ay-yıldızlılar, rakibini yenmesi halinde 24 yıl aranın ardından Dünya Kupası'na katılma hakkı kazanacak.
GECE SAATLERİNDE OTELE HAVAİ FİŞEKLİ SALDIRI
Kosova taraftarı, Priştine'de konaklayan A Milli Futbol Takımımızın kaldığı otele havai fişekli saldırı gerçekleştirerek futbolcularımızı uyutmamaya çalıştı. İki farklı zaman diliminde otele saldırı gerçekleştiren Kosovalı taraftarlar, daha sonrasında olay yerinden hızla ayrıldı.
HAVAİ FİŞEK ATAN 2 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI
Gelişmelerin ardından Kosova emniyeti harekete geçti. A Milli Futbol Takımı'nın konakladığı otele havai fişek atan 2 kişi gözaltına alındı. Kosova Polisi Priştine Bölgesi Sözcüsü Enis Pllana, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri play-off turu finalinde Kosova'ya konuk olacak karşılaşma öncesi A Milli Futbol Takımı'nın Kosova'nın başkenti Priştine'de konakladığı otelin yakınında havai fişek atan 2 kişinin yakalandığını bildirdi. Pllana, "genel tehlike yaratma" suçunu işledikleri iddiasıyla 2 şüpheli hakkında 48 saatlik gözaltı kararı verildiğini vurguladı.