Milli takımı karıştıran olay! Küplere binen federasyon başkanı futbolculara tehdit etti
Kosova Futbol Federasyonu Başkanı Agim Ademi'nin milli takım kampından ayrılarak sabaha kadar gece kulübünde eğlenen üç futbolcuyu bacaklarını kırmakla tehdit ettiği öne sürüldü. Adana Demirspor'un eski kalecisi Arijanet Muric, Edon Zhegrova ve Florent Muslija belirtilen bu 3 isim, teknik direktör Franco Foda tarafından kadro dışı bırakıldı.
Beşiktaşlı Milot Rashica ve bir dönem ülkemizde Fenerbahçe başta olmak üzere birçok takımda forma giyen Vedat Muriqi gibi önemli futbolcuların yer aldığı Kosova Milli Takımı, büyük bir skandalla sarsıldı. Ülke basınında çıkan haberlere göre, Kosova Futbol Federasyonu Başkanı Agim Ademi'nin, içinde Adana Demirspor'un eski kalecisi Arijanet Muric'in de bulunduğu üç futbolcuyu tehdit ettiği iddia ediliyor.
SABAHA KADAR GECE KULÜBÜNDE EĞLENDİLER
Kosova medyasının iddiasına göre Edon Zhegrova, Arijanet Muric ve Florent Muslija, milli takım kampından ayrılarak sabaha kadar gece kulübünde eğlendiler. Kamp kurallarını ihlal eden oyuncular, Kosova Teknik Direktörü Franco Foda tarafından kadro dışı bırakıldı.
FEDERASYON BAŞKANI FUTBOLCULARI TEHDİT ETTİ
Öte yandan Kosova Futbol Federasyonu Başkanı Agim Ademi, olayı öğrenince sinirden deliye döndü. Yaşananları öğrenir öğrenmez harekete geçen Ademi'nin içinde Arijanet Muric'in de bulunduğu üç futbolcuyu bacaklarını kırmakla tehdit ettiği öne sürüldü.
DAHA ÖNCE DE RASHICA AYNISINI YAPMIŞ
Bu üç oyuncunun yanı sıra daha önce Beşiktaşlı Milot Rashica'nın da kamp kurallarını ihlal ettiği belirtiliyor. Ancak, federasyonun bu olayları her seferinde görmezden geldiği de konuşuluyor.