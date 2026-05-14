Köşk'te Ragbi Heyecanı: 9 Şehirden 260 Sporcu Kıyasıya Yarıştı

Aydın Köşk ilçesinin ev sahipliğinde gerçekleşen Okul Sporları Ragbi Küçükler Grup Yarışmaları, nefes kesen final müsabakalarıyla tamamlandı. 9 şehirden gelerek Köşk'te buluşan 260 sporcu arasından zirveye adını yazdıran takımlar madalyalarına kavuştu.

Antalya'dan Konya'ya, Mersin'den Kütahya'ya kadar geniş bir katılımcı yelpazesine sahip olan turnuvada, küçük sporcuların performansı profesyonelleri aratmadı. Ragbi sporunun disiplin, güç ve hız gerektiren yapısına kısa sürede uyum sağlayan genç yetenekler, izleyicilere seyir zevki yüksek anlar yaşattı. Aydın'ı temsil eden takımların performansı ise yerel sporseverlerden tam not aldı.

Zorlu geçen elemelerin ardından hem kızlar hem de erkekler kategorisinde şampiyonluk kupaları sahiplerini buldu. Müsabakalar sonucunda oluşan sıralama ise şu şekilde gerçekleşti:

Küçük Erkekler Kategorisi: 1. Konya Abdülhamit Han İmam Hatip Ortaokulu, 2. Kütahya Halime Erkan Ortaokulu, 3. Niğde Süleyman Fethi Ortaokulu 4. Aydın Beyköy Polis Abla Ortaokulu.

Küçük Kızlar Kategorisi: 1. Kütahya Halime Erkan Ortaokulu, 2. Konya Şehit Üsteğmen Mehmet Düzenli İmam Hatip Ortaokulu, 3. Niğde Gümüşler Şehit Nail Akdoğan Ortaokulu, 4. Aydın Beyköy Polis Abla Ortaokulu

Köşk İlçesini temsil eden Beyköy Polis Abla Ortaokulu, hem kızlar hem de erkekler kategorisinde sergilediği başarılı oyunla Türkiye 4.'lüğü derecesini elde ederek kürsüde yer almayı başardı.

Kupa töreninde sporcuları tebrik eden yetkililer, ragbinin Türkiye genelinde yükselen bir ivme kazandığını ve bu organizasyonun sporcuların gelişimine büyük katkı sağladığını vurguladı. Dereceye giren takımlar, aldıkları başarı belgeleri ve madalyalarla Türkiye Şampiyonası finallerine katılma yolunda dev bir adım attı. - AYDIN

