Korumalı Futbol Erkek Milli Takımı İrlanda Cumhuriyeti'ni Yendi

Korumalı Futbol Erkek Milli Takımı, Avrupa Şampiyonası B Grubu'nda ev sahibi İrlanda Cumhuriyeti'ni 17-14 yenerek, tarihindeki ilk galibiyetini elde etti. Türkiye Ragbi Federasyonu Başkanı Nihat Şahin, bu galibiyetin gelecek adına büyük bir umut verdiğini ifade etti.