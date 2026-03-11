İran, 2026 Dünya Kupası'ndan çekildi

ABD ve İsrail ile İran arasında yaşanan savaşın gölgesinde spor dünyasını sarsan bir gelişme yaşandı. İran, 2026 FIFA Dünya Kupası'na katılmayacağını açıkladı.

RESMİ AÇIKLAMA GELDİ

İran Spor Bakanı Ahmed Donyamali, ülkesinin bu yaz ABD, Kanada ve Meksika'nın ortaklaşa düzenleyeceği 2026 Dünya Kupası'na katılmama kararı aldığını duyurdu. Kararın, bölgede devam eden savaş ve siyasi gerilim nedeniyle alındığı belirtildi.

INFANTINO'NUN GİRİŞİMİ SONUÇ VERMEDİ

İran'ın bu açıklaması, FIFA Başkanı Gianni Infantino'nun ABD Başkanı Donald Trump ile görüşerek İranlı futbolcuların turnuva için ABD'ye kabul edileceğine dair güvence almasından hemen sonra geldi. Buna rağmen İran yönetimi turnuvaya katılmama kararı aldı.

YERİNE HANGİ TAKIM GELECEK?

İngiltere medyasında yer alan haberlere göre İran'ın çekilmesi sonrası FIFA'nın boşalan kontenjan için yeni bir takım davet etmesi bekleniyor. Adaylar arasında Asya elemelerinde yer alan Birleşik Arap Emirlikleri ve Irak'ın öne çıktığı ifade ediliyor.

GRUPTAKİ DENGELER DEĞİŞECEK

İran, 2026 Dünya Kupası'nda Belçika, Yeni Zelanda ve Mısır ile birlikte G Grubu'nda yer alıyordu. Çekilme kararı sonrası gruptaki dengelerin nasıl şekilleneceği FIFA'nın vereceği kararla netlik kazanacak.