Dünya ve Avrupa organizasyonlarında madalya kazanan kız kardeşler yeni başarılara odaklandı

Kick Boks Büyükler Dünya Şampiyonası'nda altın madalya kazanan Bitlisli Özlem Melek Korkmaz ve Muaythai Avrupa Şampiyonası'nda ikinci olan ablası Gamze Korkmaz, derecelerine yenilerini eklemek için ter döküyor.

Tatvan'da yaşayan Özlem Melek, Birleşik Arap Emirlikleri'nde 21-30 Kasım'da düzenlenen Kick Boks Büyükler Dünya Şampiyonası'nda birinci, ablası Gamze ise Yunanistan'da 19-25 Kasım'da yapılan Muaythai Avrupa Şampiyonası'nda ikinci oldu.

Altın ve gümüş madalya olarak Türk bayrağını göndere çektirmenin gururunu yaşayan Korkmaz kardeşler, yeni başarılar elde etmek için Tatvan Spor Salonu'nda Milli Takım Teknik Direktörü Ömer Uğur'un gözetiminde antrenmanlarını sürdürüyor.

Antrenör Uğur, basın mensuplarına, Korkmaz kardeşlerin başarısı konusunda, "Bu yıl iki branşta başarılı olduk. İki kızımız da çok büyük emek verdi. Bu bir günün veya bir yılın karşılığı değil. On yıldır sürekli devam ediyorlar. Özlem, geçen yıl hem muaythai hem de kick boksta dünya şampiyonu olmuştu. Gamze de muaythaide Avrupa şampiyonu ünvanını elde etmişti. Başarılarını bu yıl da sürdürdüler. Umarız gelecekte daha büyük hedeflere doğru ilerlemeye devam ederler." diye konuştu.

Özlem Melek Korkmaz ise ablasının tavsiyesi ile başladığı kick boks ve muaythaiye 11 yıldır devam ettiğini söyledi.

Abu Dabi'de tüm rakiplerini yenerek birinci olduğunu dile getiren Korkmaz, "Ülkemize ve Bitlis'imize birinciliği getirebildiğim için çok mutluyum. Orada bayrağımızı dalgalandırdığım ve İstiklal Marşı'mızı okuttuğum için çok mutlu ve gururluyum. Başta kızlar olmak üzere tüm çocuklarımıza bir spor branşına özellikle de kick boks ve muaythaiye yönelmelerini tavsiye ediyorum. Hedefim dünya şampiyonluğunu ilerleyen zamanlarda da devam ettirebilmektir." ifadelerini kullandı.

Gamze Korkmaz da bugüne kadar kız kardeşiyle katıldıkları ulusal ve uluslararası müsabakalardan önemli dereceler elde ettiklerini belirterek, "Ben Avrupa ikincisi, kardeşim de dünya şampiyonu oldu. Gururluyuz, bayrağımızı en iyi şekilde temsil ettiğimiz için de çok mutluyuz." dedi.