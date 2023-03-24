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Körili tavuk sonları olacaktı! Dünya yıldızı 5 Hollandalı apar topar kadrodan çıkarıldı

Spor Haberleri

Körili tavuk sonları olacaktı! Dünya yıldızı 5 Hollandalı apar topar kadrodan çıkarıldı

Hollanda Milli Takımı'nda körili tavuk yiyen Sven Botman, Cody Gakpo, De Ligt, Veerman ve Verbruggen zehirlenerek hastaneye kaldırıldı. Futbolcular, durumlarının çok kötü olması nedeniyle Fransa ve Cebelitarık ile oynanacak maçların kadrosundan da çıkarıldılar.

Hollanda Milli Takımı'nda oynanacak Fransa maçı öncesinde 5 oyuncu, otelde yedikleri körili tavuk sonrasında zehirlenerek kadrodan çıkarıldı.

Stade de France'da oynanacak maç öncesinde Hollanda Milli Takımı, zehirlenme olayıyla karşı karşıya geldi. De Telegraaf'ta yer alan habere göre, Hollanda Milli Takımı'nın hazırlıklarını sürdürdüğü Zeist kentindeki otelde yedikleri akşam yemeği sonrası 5 oyuncu zehirlenerek milli takım kadrosundan çıkarıldı.

Körili tavuk yemeğini yiyen futbolculardan Sven Botman, Cody Gakpo, De Ligt, Veerman ve Verbruggen zehirlenme belirtileri gösterdi. Futbolcuların durumlarının çok kötü olması nedeniyle Fransa ve Cebelitarık ile oynanacak maçların kadrosundan çıkarıldılar.

Körili tavuk sonları olacaktı! Dünya yıldızı 5 Hollandalı apar topar kadrodan çıkarıldı

Hollanda Teknik Direkötörü Ronald Koeman'ın kararıyla evlerine gönderilen oyuncular takımlarını Avrupa Şampiyonası yolundaki kritik maçlarda yalnız bırakacak.

Alper Kızıltepe
Alper Kızıltepe
Spor Editörü Haberler.com - Spor

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