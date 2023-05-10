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Körfezli Erkan Türkiye Şampiyonası'na katılacak

Körfezli Erkan Türkiye Şampiyonası'na katılacak

Spor Haberleri

Sakarya'da düzenlenen Yıldızlar ve Gençler Okullar Arası Serbest Stil Güreş Bölge Grup müsabakalarına katılan Körfez Gençlerbirliği Spor Kulübü sporcusu Erkan Solmaz, üçüncü olarak Türkiye Şampiyonasına katılmaya hak kazandı.

Sakarya'da düzenlenen Yıldızlar ve Gençler Okullar Arası Serbest Stil Güreş Bölge Grup müsabakalarına katılan Körfez Gençlerbirliği Spor Kulübü sporcusu Erkan Solmaz, üçüncü olarak Türkiye Şampiyonasına katılmaya hak kazandı.

Sakarya'daki grup müsabakalarına 18 ilden yüzlerce sporcu katılırken, 85 kiloda Erkan Solmaz 16 rakibi arasında üçüncü olarak 12-15 Haziran'da Sivas'ta yapılacak Türkiye Şampiyonası'na katılma hakkı kazandı. Solmaz, antrenörler Veysel Şirin ve Levent Gürbüz nezaretinde çalışmalarına ara vermeden Türkiye Şampiyonasına hazırlanıyor. - KOCAELİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

Erkan Solmaz Sakarya Türkiye Körfez Spor Haberler

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