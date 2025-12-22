Haberler

Körfezli karateciler Anadolu Karate Ligi Finalleri'nden 14 madalyayla döndü

Güncelleme:
İstanbul'da düzenlenen Anadolu Karate Ligi Finalleri'nde Körfez Gençlerbirliği Spor Kulübü, 19 sporcusuyla katıldığı organizasyonda toplamda 14 madalya kazanarak başarı elde etti. 4 altın, 6 gümüş ve 4 bronz madalayla kürsüde yer aldı.

İstanbul'da düzenlenen Anadolu Karate Ligi Finalleri'nde mücadele eden Körfez Gençlerbirliği Spor Kulübü, organizasyonu 14 madalyayla tamamladı.

Pendik Kurtköy Spor Salonu'nda gerçekleştirilen finallere 19 sporcuyla katılan Körfez ekibi, küçükler, ümitler ve gençler kategorilerinde ter döktü. Kocaeli temsilcisi, müsabakalar sonunda 4 altın, 6 gümüş ve 4 bronz madalya kazanarak kürsüde yer aldı.

Organizasyonda Leylanur Yıldırım, Kübra Kılınç, Öykü Ece Bozukluhan ve Hiranur Yıldırım altın madalyaya uzandı.

Ebubekir Binici, Hilmi Metehan Toker, Zehra Açar, Abdullah Oğuzkağan Eraslan, Muhammed Eymen Ertuğrul ve Begüm Yüce'nin ikinci olduğu şampiyonada, Alperen Köse, Kağan Berk Bektaş, Muhammet Fırat Tüken ile Alparslan Muhammed Eraslan ise üçüncü sırada yer aldı. - KOCAELİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor





