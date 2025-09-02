Körfez Gençlerbirliği, Ragbi U21 Türkiye Şampiyonası'nda Kadınlar Kategorisinde Şampiyon, Erkekler Kategorisinde Üçüncü Oldu

Kocaeli temsilcisi Körfez Gençlerbirliği Spor Kulübü, 7'li Ragbi U21 Türkiye Şampiyonası'nda kadınlarda şampiyon, erkeklerde ise üçüncü oldu.

Türkiye Ragbi Federasyonu'nun Esenboğa Tesisleri'nde 30-31 Ağustos tarihlerinde düzenlenen şampiyona, genç takımların kıyasıya mücadelesine sahne oldu. Turnuvada Körfez Gençlerbirliği U21 Kadın Ragbi Takımı, tüm rakiplerini yenerek namağlup şampiyonluğa ulaştı. Geçen yıl da aynı başarıyı gösteren Körfez ekibi, üst üste ikinci kez şampiyon olarak önemli bir başarıya imza attı. Erkekler kategorisinde ise Körfez Gençlerbirliği takımı Türkiye üçüncüsü olarak kupa ve madalya kazandı.

Müsabakaların ardından düzenlenen törenle dereceye giren takımlara kupa ve madalyaları, Türkiye Ragbi Federasyonu Başkanı Nahit Şahin tarafından takdim edildi. - KOCAELİ