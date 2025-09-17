Körfez Gençlerbirliği, Ragbi ile Milli Takıma Sporcu Yetiştiriyor

Körfez Gençlerbirliği Spor Kulübü, ragbi branşında milli takıma sporcu yetiştiriyor.

Körfez Belediyesi bünyesinde faaliyet gösteren kulüp, ragbi branşının kurulduğu 2019'dan bu yana Körfez ilçesindeki okullardan öğrencileri bünyesine katıyor.

Türkiye ve Avrupa liglerindeki başarılarıyla adından söz ettiren kulüp, milli takıma gönderilen sporcu sayısıyla da dikkati çekiyor.

Kulüp, ragbi branşının açılmasından bu yana milli takıma farklı kategorilerde 40'a yakın sporcu kazandırdı.

Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt, AA muhabirine, belediye olarak sporun her dalına önem verdiklerini, çalışmaları da bu yönde şekillendirdiklerini söyledi.

Körfez Gençlerbirliği Spor Kulübünde 15 branşta yaklaşık 2 bin lisanslı sporcuları olduğunu belirten Söğüt, en fazla başarıyı ragbide elde ettiklerini kaydetti.

Söğüt, milli takıma farklı kategorilerde kadın ve erkek sporcular gönderdiklerini dile getirerek, bunun kendileri için gurur kaynağı olduğunu ifade etti.

Kulüp bünyesinde yetişen sporcuların milli takıma sağladığı katkılardan bahseden Söğüt, "Milli takıma sporcu göndermek, ulusal ve uluslararası başarılar elde edebilecek çalışmaları yönetmek bizim en önemli hedeflerimizden biriydi. Ragbide bu anlamda çok önemli mesafe katettik." dedi.

Söğüt, milli takımda oynayan sporcuların akademik olarak da başarılı olduğunu vurgulayarak, "Ragbide güzel de bir hava yakaladık. Özellikle takım ruhu oluştu. Keyifle antrenmanlarını sürdürüyorlar. Belediye olarak gençlerimize, sporcularımıza elimizden gelen tüm desteği sunuyoruz. Türkiye'nin neresinde şampiyona olursa bunlara katılım sağlıyoruz. Bu anlamda her zaman sporcularımızın yanındayız, destekçisiyiz." diye konuştu.

Türkiye'deki diğer ragbi takımlarına göre genç ekip olduklarına işaret eden Söğüt, "Aslında başarımızın arkasında yatan en büyük güç bu. Çok küçük yaşlarda bu sporla gençlerimizi buluşturarak daha sonraki dönemlerde etkili, güçlü sporcuların yetişmesine de olanak sağlamış oluyoruz." ifadesini kullandı.

Antrenör İhsan Demirtaş: "Öz kaynaklarımızdan sporcu çıkarıyoruz"

Körfez Gençlerbirliği Spor Kulübü Ragbi Antrenörü İhsan Demirtaş da bu sene kulüpte 100'e yakın lisanslı ragbi sporcusu olduğunu, bu sporculardan milli takım kamplarına gönderdikleri 17 sporcunun 11'inin ay yıldızlı formayı giydiğini kaydetti.

Demirtaş, kulübün milli takıma sporcu gönderme konusunda öne çıktığını söyleyerek, "Körfez Gençlerbirliği Spor Kulübü bir akademi kulübü. Sporcularımızı 14-15 yaşından itibaren bu spora başlatıp bu zamanlara getiriyoruz. Çok afaki durumlar olmadığı sürece transfer yapan bir kulüp değiliz. Öz kaynaklarımızdan sporcu çıkarıyoruz." dedi.

Kulübün başarısını sporcuların küçük yaşlardan yetişmesine bağlayan Demirtaş, "5 yıldır düzenli olarak liglerde derece alıyoruz. Özellikle de alt liglerde şampiyonluklarımız, ikinciliklerimiz ve üçüncülüklerimiz var. En önemli örneklerinden biri, bizim kategorimizde 21 yaş altı ligi üç senedir var. Kadınlarda üç yıldır 21 yaş altı liginin şampiyonu ve tek şampiyonu bizim kulübümüz. Erkeklerde bir şampiyonluğumuz, bir ikinciliğimiz ve bir üçüncülüğümüz var. Bu da bizim akademimizin ne kadar kuvvetli ve başarılı olduğunu gösterir." diye konuştu.

Sporculardan Ayşenur Yılmaz ise ragbiye kulübün okullarda sporu tanıtmak amacıyla düzenlediği seminerler sayesinde başladığını dile getirdi.

Ragbi sayesinde hayatının değiştiğini belirten Yılmaz, "Milli sporcu oldum. Yurt dışında maçlarda oynadım. Milli takımda kaptan oldum. Şu an kendi takımda da kaptanım. Belediyemizin katkıları sayesinde ragbi hepimizin hayatını değiştirdi." ifadesini kullandı.