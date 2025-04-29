Körfez Gençlerbirliği Kandıra'dan madalyalarla döndü

Kandıra'da düzenlenen Kick Boks İl Müsabakaları'nda Körfez Gençlerbirliği Spor Kulübü'nün 6 sporcusu şampiyon oldu.

Kandıra Şehit Binbaşı Yavuz Sonat Spor Salonu'nda gerçekleştirilen Kick Boks İl Müsabakaları'na 10 kulüpten toplam 180 sporcu katıldı. Müsabakalarda Körfez Gençlerbirliği Spor Kulübü, 6 sporcusuyla yer aldı. Antrenör Musab Yaman nezaretinde maçlara çıkan Körfez ekibinin tüm sporcuları, kategorilerinde birinci olarak büyük bir başarıya imza attı.

Körfez Gençlerbirliği Spor Kulübü sporcularından Elif Nur Gün, Ecrin Meryem Feyzullah, Poyraz Ege Erol, Muhammet Yiğit Çağıl, Şevval İnalkaç ve Belinay Nurten Aktaş kategorilerinde birinci olarak Kocaeli il şampiyonu oldu. - KOCAELİ