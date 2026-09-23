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Körfez Gençlerbirliği, Gebze Olimpik'i 68-63 yendi; Ömer Cinan 25 sayı kaydetti

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Körfez Gençlerbirliği, Gebze Olimpik'i 68-63 yendi; Ömer Cinan 25 sayı kaydetti
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Derince Spor Salonu'nda oynanan Kocaeli Büyük Erkekler Basketbol Ligi maçında Körfez Gençlerbirliği, Gebze Olimpik Spor Kulübünü 68-63 yendi. Ömer Cinan 25 sayıyla takımının en skoreri olurken Gebze Olimpik kaptanı Yiğit Topuz sakatlığı nedeniyle oyuna devam edemedi.

Kocaeli Büyük Erkekler Basketbol Ligi mücadelesinde Körfez Gençlerbirliği, Gebze Olimpik Spor Kulübünü 68-63 mağlup etti.

Derince Spor Salonu'nda oynanan karşılaşmaya etkili başlayan Gebze Olimpik Spor Kulübü, ilk periyodu 14-11, devreyi ise 33-27 önde tamamladı. Üçüncü çeyrekte 15 sayılık seri yakalayarak oyunun kontrolünü eline alan Körfez Gençlerbirliği, final periyoduna 52-49 önde girdi. Son çeyrekte de skor üstünlüğünü koruyan Körfez temsilcisi, müsabakadan 68-63 galip ayrıldı.

Körfez Gençlerbirliği'nde Ömer Cinan kaydettiği 25 sayıyla takımının en skorer ismi oldu. Gebze Olimpik Spor Kulübü kaptanı Yiğit Topuz ise maçın bitimine kısa süre kala yaşadığı sakatlık nedeniyle oyuna devam edemedi.

Öte yandan, Körfez Gençlerbirliği ligdeki ikinci maçında Kocaeli Basket ile karşı karşıya gelecek.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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