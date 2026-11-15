Körfez Gençlerbirliği 15'li Ragbi Kadınlar Ligi finalini 22-20 kazanıp şampiyon oldu

Körfez Gençlerbirliği 15'li Ragbi Kadınlar Ligi finalini 22-20 kazanıp şampiyon olduGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Türkiye Ragbi Federasyonu açıklamasına göre finalde Körfez Gençlerbirliği Spor Kulübü, Kütahya Yurdum Spor Kulübünü 22-20 yenerek 15'li Ragbi Kadınlar Ligi'nde şampiyon oldu. Üçüncülük maçında Ankara Ragbi Spor Kulübü, Beyazgül Spor Kulübünü 32-17 mağlup etti.
15'li Ragbi Kadınlar Ligi'nde şampiyonluğa Körfez Gençlerbirliği Spor Kulübü ulaştı.
Türkiye Ragbi Federasyonunun açıklamasına göre Esenboğa Spor Tesisi'ndeki finalde Kütahya Yurdum Spor Kulübünü 22-20 yenen Körfez Gençlerbirliği Spor Kulübü, şampiyon oldu.
Üçüncülük maçında ise Ankara Ragbi Spor Kulübü, Beyazgül Spor Kulübünü 32-17 mağlup etti.