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Körfez Gençlerbirliği 15'li Ragbi Kadınlar Ligi finalini 22-20 kazanıp şampiyon oldu

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Türkiye Ragbi Federasyonu açıklamasına göre finalde Körfez Gençlerbirliği Spor Kulübü, Kütahya Yurdum Spor Kulübünü 22-20 yenerek 15'li Ragbi Kadınlar Ligi'nde şampiyon oldu. Üçüncülük maçında Ankara Ragbi Spor Kulübü, Beyazgül Spor Kulübünü 32-17 mağlup etti.

15'li Ragbi Kadınlar Ligi'nde şampiyonluğa Körfez Gençlerbirliği Spor Kulübü ulaştı.

Türkiye Ragbi Federasyonunun açıklamasına göre Esenboğa Spor Tesisi'ndeki finalde Kütahya Yurdum Spor Kulübünü 22-20 yenen Körfez Gençlerbirliği Spor Kulübü, şampiyon oldu.

Üçüncülük maçında ise Ankara Ragbi Spor Kulübü, Beyazgül Spor Kulübünü 32-17 mağlup etti.

Kaynak: AA
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