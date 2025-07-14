Koray Uygun Balkan Şampiyonu Oldu!

Aydınlı milli sporcu Koray Uygun, 110 metre engelli branşında tüm rakiplerini geride bırakarak Balkan Şampiyonu oldu.

Balkan U20 Atletizm Şampiyonası, Romanya'nın Craiova kentinde gerçekleştirildi. Şampiyonada Türkiye'yi ve Aydın'ı temsil eden milli atlet Koray Uygun, büyük bir başarıya imza atarak Türk bayrağını dalgalandırdı. 110 metre engelli branşında piste çıkan Uygun, 13.53'lük derecesiyle tüm rakiplerini geride bırakarak Balkan Şampiyonu oldu.

Sporcu Eğitim Merkezi (SEM) sporcusu olan Koray Uygun'u tebrik eden Aydın Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü yaptığı açıklamada "Romanya'nın Craiova kentinde düzenlenen Balkan U20 Atletizm Şampiyonası'nda ülkemizi ve ilimizi temsil eden milli atletimiz, Sporcu Eğitim Merkezi (SEM) sporcusu Koray Uygun, büyük bir başarıya imza atarak göğsümüzü kabarttı. Henüz U18 yaş kategorisinde yer almasına rağmen, kendisinden yaşça büyük U20 kategorisindeki sporcularla mücadele eden milli atletimiz, sergilediği üstün performansla altın madalyaya uzanmayı başardı. Sporcumuzun yarıştaki en dikkat çeken başarısı ise geçen yılın Avrupa üçüncüsü olan Bulgar rakibini geride bırakması oldu. Koray'ın bu güçlü rakibini geçerek zirveye yerleşmesi, yarış alanındaki Türk kafilesi tarafından büyük bir sevinç ve gururla karşılandı. Disiplini, azmi ve yeteneğiyle dikkat çeken genç sporcumuz, bu başarısıyla hem ilimizi hem de ülkemizi en iyi şekilde temsil ederek gelecek adına büyük umut verdi. Milli sporcumuzu ve emeği geçen antrenörlerimizi tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyoruz" ifadeleri yer aldı. - AYDIN