Konyaspor Yeni Sezon Hazırlıklarına Avusturya'da Devam Ediyor

Konyaspor, yeni sezon hazırlıklarını Avusturya'da yaptığı antrenmanla devam etti.

Teknik Direktör Recep Uçar yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, ısınma ve çabukluk çalışmasıyla başladı. Al Shahania SC ile oynanan hazırlık karşılaşmasında 11'de başlayan futbolcular, 7'ye 3 oyun ve aktif dinlenme ile antrenmanı tamamladı. Maça sonradan dahil olan futbolcular ise çift kale maçın ardından yapılan gol çalışması ile antrenmanı sonlandırdı.

Yeşil-beyazlı ekip, günün ikinci antrenmanını TSİ 19.30'da yapacak. - KONYA